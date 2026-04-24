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लोहरदगा के तीन अनाथ बच्चों की दशा पर सीएम ने लिया संज्ञान, अब संवरेगा भविष्य

अनाथ बच्चों को जरुरत का सामान बांटते पदाधिकारी ( Etv bharat )

लोहरदगा: जिले के कैरो प्रखंड के डूमरटोली के रहने वाले तीन अनाथ बच्चों का भविष्य अब संवरने जा रहा है. दरअसल, तीनों बच्चों की स्थिति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री ने लोहरदगा डीसी को ट्वीट कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. जिसके बाद डीसी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम सक्रिय हो गई है.

मुख्यमंत्री ने बच्चों से संबंधित ट्वीट पर लिया संज्ञान

अभाव में जीवन जी रहे लोगों तक त्वरित सरकारी सहायता उपलब्ध कराने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन सक्रिय हैं. तीन दिन में लोहरदगा में दो मामलों में सीएम ने ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के डूमरटोली गांव में तीन अनाथ बच्चों की बदहाल स्थिति को लेकर पाकुड़ जिला के ब्यूटी मंडल द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट किया गया था. जिस पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए रीट्वीट कर लोहरदगा जिला प्रशासन को तीनों बच्चों को सरकारी सहायता एवं शिक्षा के लिए हर सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया.

बीडीओ ने देखी बच्चों के घर जाकर स्थिति

जिसके बाद उपायुक्त संदीप कुमार मीणा के आदेशानुसार प्रखंड एवं अंचल प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया. बीडीओ छंदा भट्टाचार्य ने बच्चों के घर जाकर स्थिति की जानकारी लेते हुए सबसे बड़े भाई संदीप उरांव का सढ़ाबे स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के कक्षा आठवीं में नामांकन कराते हुए पुस्तक दिलाई.

बच्चों को हरसंभव मदद का भरोसा