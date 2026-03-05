ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री ने नेमरा में परिवार संग मनाया बाहा पर्व, परंपरागत विधि से की पूजा

रामगढ़ः जिला के गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा में बुधवार को देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ पहुंचे. आज (गुरुवार) बाहा पर्व में भाग लेकर पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना सीएम ने की.

चैत्र माह प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाने वाला यह पर्व संथाली समाज के लिए विशेष महत्व रखता है. इस अवसर पर गांव के जाहेरथान में देवताओं के लिए पुवाल का प्रतीकात्मक घर बनाया जाता है. साथ ही आम और महुआ के फूल अर्पित कर परंपरागत पूजा की जाती है. मुख्यमंत्री कल बुधवार को सड़क मार्ग से गांव पैतृक गांव नेमरा आवास पहुंचे रात में विश्राम किया और और गुरुवार को पूरे गांव का भ्रमण किया. गांव में कृषि सहित अन्य विषयों पर चर्चा जिला के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ हुई साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये.

सीएम हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा के दौरे पर (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ समाज के चैतन्य (पाहन) और गांव वालों के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल चलकर सरना स्थल पहुंचे. वहां संथाली रीति-रिवाज के अनुसार बाहा पूजा एवं कुलदेवता की आराधना की. समाज के मांझी हड़ाम होने के नाते वे प्रत्येक वर्ष नेमरा पहुंचकर इस पूजा में शामिल होते हैं. साथ ही साथ कुल देवता की भी पूजा-अर्चना की गयी.

नेमरा गांव में सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

बाहा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन, पत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन, पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे और सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना में भाग लिया. मुख्यमंत्री संथाल समाज के पुजारियों, पारिवारिक सदस्यों व गांव के संथाली समाज के सदस्यों ने जाहेरथान में राज्य की सुख-समृद्धि, उन्नति और जनकल्याण की कामना की.