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PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झारखंड से बधाइयों का तांता, CM हेमंत और बाबूलाल समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई विधायक, सांसद और संगठन से जुड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. नेताओं ने अपने-अपने अंदाज में प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की.

हेमंत सोरेन ने मरांग बुरु से की स्वस्थ जीवन की कामना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें जन्मदिन की अनेक-अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार. सीएम ने अपने संदेश में मरांग बुरु से पीएम को सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करने की कामना की.

विकसित भारत का संकल्प हो रहा साकार: बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विकास, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का जिक्र किया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ का संकल्प लगातार साकार हो रहा है. उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए प्रार्थना की.

आदित्य साहू ने राष्ट्रसेवा के समर्पण को बताया प्रेरणा

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण, दृढ़ संकल्प और कर्मठता को देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया. आदित्य साहू ने मां भारती से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की. उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्रहित और जनकल्याण के कार्यों के प्रति प्रधानमंत्री के समर्पण का भी उल्लेख किया.