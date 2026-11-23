ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पतरातू लेक रिसोर्ट, पुलिस अवर निरीक्षक की पुत्री की शादी में हुए शामिल

पुलिस अवर निरीक्षक की पुत्री की शादी में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन (रामगढ़) ( ETV Bharat )

रामगढ़ः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रामगढ़ जिला के पतरातू एक रिसॉर्ट परिसर के होटल पर्यटन बिहार पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ होटल पर्यटन विहार में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए. यह शादी समारोह मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक विपिन रजक की पुत्री हर्षा की थी. इस मौके पर मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने नवविवाहित जोड़े को सुखद एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया.

दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने पारिवारिक कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिला के पतरातू पहुंचे थे. यहां होटल पर्यटन विहार में मुख्यमंत्री सुरक्षा में कार्यरत पुलिस अवर निरीक्षक विपिन रजक की पुत्री हर्षा का विवाह समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. दोनों ने वर-वधू से मुलाकात कर उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.