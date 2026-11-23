मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पतरातू लेक रिसोर्ट, पुलिस अवर निरीक्षक की पुत्री की शादी में हुए शामिल
रामगढ़ में मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक की पुत्री की शादी में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.
Published : November 23, 2026 at 11:14 PM IST
रामगढ़ः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रामगढ़ जिला के पतरातू एक रिसॉर्ट परिसर के होटल पर्यटन बिहार पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ होटल पर्यटन विहार में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए. यह शादी समारोह मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक विपिन रजक की पुत्री हर्षा की थी. इस मौके पर मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने नवविवाहित जोड़े को सुखद एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया.
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने पारिवारिक कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिला के पतरातू पहुंचे थे. यहां होटल पर्यटन विहार में मुख्यमंत्री सुरक्षा में कार्यरत पुलिस अवर निरीक्षक विपिन रजक की पुत्री हर्षा का विवाह समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. दोनों ने वर-वधू से मुलाकात कर उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.
इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अवर निरीक्षक विपिन रजक और उनके परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की. उन्होंने इस पारिवारिक खुशी में शामिल होकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और परिवार को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पतरातू में प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी.
मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान रांची और रामगढ़ के कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. वैवाहिक समारोह में गणमान्य अतिथियों के साथ वर-वधू के परिजन और रिश्तेदार शामिल हुए. मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने नवदंपति को सुखी, समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देकर वापस रांची लौट गए.
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