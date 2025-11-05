लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, धर्मसभा को किया संबोधित

लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, धर्मसभा को किया संबोधित
बोकारो में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगाढ़ राजकीय महोत्सव के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.
Published : November 5, 2025 at 7:54 PM IST
बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन संग धरोमगाढ़ पहुंचे और पूजा अर्चना की. पूजा अर्चना के बाद उन्होंने धर्म महासभा को संबोधित किया. इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे.
भक्ति में डूबी नगरी
बुधवार सुबह से ही ललपनिया का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर था. लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगाढ़, संथाल समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र है. चारों दिशाओं से ढोल, मांदर और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी. हर दिशा में भक्ति, आस्था की चमक और समुदाय की सामूहिक ऊर्जा महसूस हो रही थी.
कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु
देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ तक. यहां तक कि विदेशों से भी अनेक श्रद्धालु अपने पारंपरिक वस्त्रों में श्रद्धा के साथ ऐतिहासिक स्थल की ओर पहुंचे. यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है.
पावन स्थली लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होना अत्यंत गर्व और आस्था का क्षण है। देश-विदेश से यहां लाखों की संख्या में पहुंचे सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत आभार करता हूं, झारखण्डी जोहार करता हूं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 5, 2025
यह पावन स्थल संताल समाज… pic.twitter.com/oV9K1c1uye
परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम
यहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ मिलकर झारखंड की पहचान को नया आयाम दे रही है. हर चेहरे पर भक्ति की चमक दिखी और हर कदम में लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ की पुकार.
संताल समाज के पवित्र स्थल लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ में हेमंत जी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूजा-अर्चना कर झारखंडवासियों के खुशहाली और समृद्धि की कामना की।— Kalpana Murmu Soren (@JMMKalpanaSoren) November 5, 2025
लुगू बाबा और लुगू आयो सभी को सुख, शांति और स्वस्थ जीवन प्रदान करें
जोहार लुगू बाबा।
जोहार लुगू आयो। pic.twitter.com/MXEcZZhWv9
