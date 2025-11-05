ETV Bharat / state

लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, धर्मसभा को किया संबोधित

लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन संग धरोमगाढ़ पहुंचे और पूजा अर्चना की. पूजा अर्चना के बाद उन्होंने धर्म महासभा को संबोधित किया. इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे.

भक्ति में डूबी नगरी

बुधवार सुबह से ही ललपनिया का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर था. लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगाढ़, संथाल समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र है. चारों दिशाओं से ढोल, मांदर और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी. हर दिशा में भक्ति, आस्था की चमक और समुदाय की सामूहिक ऊर्जा महसूस हो रही थी.

पत्नी संग बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन (Etv bharat)

कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु