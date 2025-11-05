ETV Bharat / state

लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, धर्मसभा को किया संबोधित

बोकारो में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगाढ़ राजकीय महोत्सव के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.

CM reached Luguburu Ghantabari Dharomgarh
लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 7:54 PM IST

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले लुगू बुरू घंटाबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन संग धरोमगाढ़ पहुंचे और पूजा अर्चना की. पूजा अर्चना के बाद उन्होंने धर्म महासभा को संबोधित किया. इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे.

भक्ति में डूबी नगरी

बुधवार सुबह से ही ललपनिया का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर था. लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगाढ़, संथाल समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र है. चारों दिशाओं से ढोल, मांदर और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी. हर दिशा में भक्ति, आस्था की चमक और समुदाय की सामूहिक ऊर्जा महसूस हो रही थी.

पत्नी संग बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन (Etv bharat)

कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु

देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ तक. यहां तक कि विदेशों से भी अनेक श्रद्धालु अपने पारंपरिक वस्त्रों में श्रद्धा के साथ ऐतिहासिक स्थल की ओर पहुंचे. यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है.

परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

यहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ मिलकर झारखंड की पहचान को नया आयाम दे रही है. हर चेहरे पर भक्ति की चमक दिखी और हर कदम में लुगू बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ की पुकार.

