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रांची के मोरहाबादी में गूंजा जय श्रीकृष्ण, सीएम हेमंत सोरेन ने दही हांडी फोड़कर की प्रतियोगिता की शुरुआत

श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )

रांचीः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव- 2026 का भव्य आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक रंग और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला. बड़ी संख्या में शहरवासी और श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए. पूरा मैदान भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में रंगा नजर आया और चारों ओर जय श्रीकृष्ण के जयकारे गूंजते रहे.

दही हांडी प्रतियोगिता की शुरुआत करते सीएम (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए. उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजीव रंजन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में आम लोगों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजनों की प्रस्तुति हुई.

श्री कृष्ण भक्तों के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

कलाकारों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं पर आधारित प्रस्तुतियां दीं. भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। बच्चों और युवाओं में भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह रहा. आयोजन का प्रमुख आकर्षण बाल गोपाल प्रतियोगिता रही. इसमें बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप में सजकर हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया. बच्चों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाया.

लोगों का अभिवादन स्वीकार करते सीएम (ETV Bharat)

इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दही-हांडी फोड़कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. दही-हांडी फोड़ने के लिए टीमों के सदस्यों ने मानव पिरामिड बनाया. प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटे रहे और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया.