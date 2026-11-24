BJP सांसद की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए CM हेमंत सोरेन, वर वधु को दिया आशीर्वाद
बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो की बेटी के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 24, 2026 at 8:03 PM IST
धनबाद: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ धनबाद पहुंचे. मुख्यमंत्री का यह दौरा सांसद ढुल्लू महतो के परिवार में आयोजित वैवाहिक समारोह को लेकर रहा. चिटाही में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने सांसद की बेटी साक्षी के विवाह में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने नवविवाहित जोड़े से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की. मुख्यमंत्री के साथ पहुंचीं विधायक कल्पना सोरेन ने भी वर-वधू को शुभकामनाएं दीं.
सांसद ढुल्लू महतो की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री
सांसद ढुल्लू महतो की बेटी साक्षी के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी खास रही. चिटाही पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने नवदंपती को आशीर्वाद देते हुए उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
आज धनबाद में माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी की सुपुत्री साक्षी के शुभ विवाह समारोह में शामिल होकर नवदंपती को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दीं। ईश्वर से नवदंपती के सुखद, समृद्ध एवं खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना करता हूं। पूरे परिवार को इस मांगलिक अवसर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। https://t.co/eE6SxUw9GN— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 24, 2026
मुख्यमंत्री हुए मांगलिक आयोजन में शामिल
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सांसद ढुल्लू महतो और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मुलाकात की. पारिवारिक माहौल में हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विवाह की बधाई देते हुए पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने इस मांगलिक आयोजन में शामिल होकर खुशी जाहिर की.
वहीं, सांसद ढुल्लू महतो के परिवार की ओर से भी मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन का स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री का यह धनबाद दौरा पूरी तरह निजी पारिवारिक समारोह में उनकी सहभागिता को लेकर रहा.
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