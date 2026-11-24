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BJP सांसद की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए CM हेमंत सोरेन, वर वधु को दिया आशीर्वाद

सांसद की बेटी की शादी में पहुंचे CM हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

धनबाद: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ धनबाद पहुंचे. मुख्यमंत्री का यह दौरा सांसद ढुल्लू महतो के परिवार में आयोजित वैवाहिक समारोह को लेकर रहा. चिटाही में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने सांसद की बेटी साक्षी के विवाह में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने नवविवाहित जोड़े से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की. मुख्यमंत्री के साथ पहुंचीं विधायक कल्पना सोरेन ने भी वर-वधू को शुभकामनाएं दीं.

सांसद ढुल्लू महतो की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री