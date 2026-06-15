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MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, डिस्ट्रीक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल हुए.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल सीएम समेत मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 11:58 PM IST

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रांची: भारतीय विकास ट्रस्ट (BVT) ने PHIA फाउंडेशन के सहयोग से रांची में ‘MedTech Innovation Day’ का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए.

इस दौरान सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर ‘District Sandbox’ पहल का शुभारंभ किया. यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है.

भारतीय विकास ट्रस्ट और फ़िया फाउंडेशन द्वारा संचालित "डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स" इनोवेटर्स को वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपनी चिकित्सा तकनीकों का परीक्षण करने का अवसर देगा. इससे ऐसे समाधानों के प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा और उनके व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा. इस पहल का उद्देश्य झारखंड के स्वास्थ्य नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय तथा वंचित समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल सीएम समेत मंत्री (ETV Bharat)

झारखंड में नवाचार की अपार संभावनाएं, तकनीक से सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भारतीय विकास ट्रस्ट, PHIA फाउंडेशन और उनके सभी सहयोगियों को झारखंड में इस पहल को लाने तथा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने वाला मंच तैयार करने के लिए बधाई देता हूं. झारखंड इनोवेटर्स के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है. जहां वे स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समाधान विकसित कर सकते हैं, जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें, विशेष रूप से हमारे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों में.

सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और झारखंड जैसी भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों वाले राज्य में तकनीक और नवाचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. राज्य के दूरदराज और आदिवासी इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम (ETV Bharat)

एआई और नवाचार से सशक्त होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई, बायो-इंजीनियरिंग और रियल-टाइम डेटा के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था तकनीक-आधारित होगी. उन्होंने वहां मौजूद कई नवाचारों की सराहना की और कहा कि स्टार्टअप्स व शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीकों को धरातल तक पहुंचाने में राज्य सरकार हरसंभव सहयोग करेगी.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदर्शित बिना फिल्म वाली पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन का अवलोकन किया. इस आधुनिक तकनीक को IIT धनबाद के पूर्व छात्रों द्वारा विकसित किया गया है. इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इनोवेटर्स, स्वास्थ्यकर्मी और विकास क्षेत्र के साझेदार भी उपस्थित रहे.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में सीएम (ETV Bharat)

इस सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है. उन्होंने मेडिकल कॉलेजों, एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी तथा डॉक्टरों की नियुक्ति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए मॉडल पर काम किया जा रहा है. उन्होंने एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और प्रस्तावित एआई कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया. मंत्री ने राज्य में 745 ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ खोलने की योजना की जानकारी दी. उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गईं. इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए मेडटेक समाधान विकसित करने की प्रक्रिया तथा सरकार, इनोवेटर्स, स्वास्थ्य संस्थानों और विकास साझेदारों के बीच सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य नवाचारों को तेजी से अपनाने और उनके विस्तार के उपायों पर चर्चा की गई.

CM Hemant Soren attended Med Tech Innovation Day event in Ranchi
MED-TECH INNOVATION DAY कार्यक्रम में शामिल लोग (ETV Bharat)

डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएचआईए फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जॉनसन टोपनो ने कहा कि “डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स सरकार, इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं और समुदायों को एक साथ लाकर झारखंड की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान का परीक्षण करने और उन्हें बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है.

हमें उम्मीद है कि यह पहल ऐसे नवाचारों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी, जो व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें. डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स, बीवीटी और पीएचआईए फाउंडेशन के व्यापक नवाचार इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आशाजनक स्वास्थ्य तकनीकों को परीक्षण और मूल्यांकन के बाद व्यापक उपयोग एवं विस्तार तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

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