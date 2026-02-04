ETV Bharat / state

झामुमो का 54वां स्थापना दिवस: सीएम हेमंत ने गुरुजी को दी श्रद्धांजलि, नियोजन नहीं देने वाली कंपनियों पर कब्जा जमाने का किया आह्वान

धनबाद में आयोजित झामुमो के 54वें स्थापना दिवस में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए और कई बातें कही.

झामुमो के 54वें स्थापना दिवस में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 8:53 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 9:43 PM IST

धनबाद: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोल्फ ग्राउंड में झामुमो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया. मंत्री सुदिव्य सोनू और हफीजुल हसन के साथ-साथ अन्य कई व्यक्ति भी मंच पर मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने शहीदों की याद में बने स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने मंच पर रखी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मंच से मंत्रियों ने मांग की कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए.

समारोह में दूर-दराज के आदिवासी बहुल इलाकों से बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल हुए. पंडाल के बाहर भी भीड़ जमा थी. यह पहली बार था कि गुरुजी मंच पर मौजूद नहीं थे; उनकी जगह उनकी तस्वीर रखी थी. मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने मंच से गुरुजी के आंदोलन और उनके संघर्षों की कहानी बताई. मुख्यमंत्री ने मंच से बीजेपी पर हमला बोला और असम के आदिवासियों की दुर्दशा के बारे में भी बात की. उन्होंने कोयला खनन में लगी आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां रोजगार नहीं देती हैं, तो उन्हें उन कंपनियों पर कब्जा कर लेना चाहिए.

सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन (Etv Bharat)

उन्होंने मंच से सभी को "जोहार" कहकर अभिवादन किया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासी शब्द "जोहार" को हर जगह समर्थन मिल रहा है. अपने लंदन दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के उनके भाइयों ने उन्हें "जोहार" कहकर अभिवादन किया.

उन्होंने कहा कि पहले उनका कार्यक्रम शाम को होता था, लेकिन नगर निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता के कारण इस साल का समारोह दिन में आयोजित किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें शाम के बाद माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें धूप, गर्मी या ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता. वे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां से मार्गदर्शक नेताओं ने ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं. हमारे नेताओं ने उपलब्धियों की लंबी लकीरें खींची हैं. अलग राज्य की घोषणा, साथ ही जल, जंगल और जमीन के मुद्दे, इसी मैदान से किए गए थे. कई नेता और नायक अब हमारे साथ नहीं हैं. मार्गदर्शक नेताओं के उस समूह में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पहचान न केवल राज्य में बल्कि देश में भी अलग है. गुरुजी, जिन्होंने आदिवासियों, मूल निवासियों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आज हमारे बीच नहीं हैं. गुरुजी की कमी सिर्फ झामुमो पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक दुख की बात है. यह दिन, उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ राज्य के विकास पर सोचने का भी दिन है. इस मैदान में स्थापना दिवस मनाना खास अहमियत रखता है; यह एक अलग पहचान बनाता है.

धनबाद में कई नायकों का जन्म हुआ. उन्होंने गरीबों और मूल निवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. झारखंड में ऐसे बहादुर शहीद हुए हैं जिन्होंने भूख-प्यास सहकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. उनका साथ हमें एक अनोखी पहचान देता है.

उन्होंने कहा कि मूलवासियों और आदिवासियों के साथ-साथ जो लोग राज्य के बाहर से आए हैं, वे भी गर्व से खुद को झारखंडी कहते हैं. इन लोगों का पालन-पोषण यहीं हुआ और वे ऊंचे पदों पर पहुंचे. सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि झारखंड ने देश चलाने में भी अहम योगदान दिया है. यह भी सच है कि यहां के लोगों ने अत्याचार, गरीबी और अशिक्षा का सामना किया है.

हमारे मार्गदर्शक, गुरुजी ने अलग राज्य के लिए बिगुल फूंका था. उन्होंने झारखंड के आदिवासी और मूल निवासियों के विकास के लिए लड़ने का नारा दिया. झारखंड आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए, कितनी महिलाओं ने अपने पति खोए, कितने बच्चे अनाथ हो गए?

शुरू में, अलग राज्य मिलना नामुमकिन लग रहा था. विरोधी कहते थे, "ये लोग जो देसी शराब पीते हैं, वे अलग राज्य का क्या करेंगे?" झारखंड बनने के बाद, वही लोग कहने लगे, "ये लोग इस राज्य को कैसे चलाएंगे?" फिर, जल, जंगल और ज़मीन के दुश्मनों ने राज्य चलाया. 15 सालों में, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए. लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ा. लोगों को काम ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा.

गुरुजी ने कहा था कि राज्य के सीधे-सादे लोग राजनीतिक जाल में फंस गए हैं. एक बार फिर, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और 15-17 साल बाद, BJP से सत्ता छीनने में कामयाब हुए. अगर हम शुरू से सत्ता में होते, तो यह विकास और भी ज़्यादा होता. लेकिन इतने सालों तक राज्य के संसाधनों को लूटा गया. गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलते; उन्हें उन्हें छीनना पड़ता है और उनके लिए लड़ना पड़ता है. वे नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़ें-लिखें. अगर वे पढ़-लिखकर गरीब नहीं रहेंगे, तो उन्हें नौकर कहां से मिलेंगे?

सीएम ने कहा कि जब अबुआ सरकार सत्ता में आई, तो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (एक्सीलेंस स्कूल) शुरू किया गया. बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा दी जा रही है. बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की भर्ती की गई है. हमारी सरकार में भूख से कोई मौत नहीं हुई है. लेकिन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोग भूख से मरे थे. सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रही है. अधिकारी हर शाम पहुंच रहे हैं.

पहले, कल्याण विभाग के हॉस्टल में खाने का कोई इंतजाम नहीं था. अब, सरकार ने हॉस्टल में खाने का इंतजाम किया है. इस राज्य को पटरी पर वापस लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है. हमें अपने अधिकारों के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है. लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे. इस राज्य को अभी भी विकास की जरूरत है. यह राज्य मजदूरों का राज्य बनकर रह गया है. लेकिन आज, यह राज्य सबसे आगे रहने की कोशिश कर रहा है.

कोरोना महामारी के दौरान, हमने जाना कि इस राज्य के 25 से 30 लाख लोग दूसरे राज्यों में मजदूर के तौर पर काम करते हैं. विपक्ष ने सभी को सड़कों पर ला दिया था. हमने दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस लाने का काम किया.

असम में, चाय बागान आदिवासी लोगों की मेहनत पर चलते हैं. सालों पहले, उन्हें जबरदस्ती बंदूक की नोक पर वहां ले जाकर छोड़ दिया गया था. अब वे अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. भारत के अंदर आदिवासी लोगों पर अत्याचार हो रहा है. कोई ध्यान नहीं दे रहा है. अधिकारों के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है. हमने एकता का आह्वान किया है. हमने अपनी सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करने की बात कही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद की कोयला क्षेत्र में एक खास पहचान है. कोयला खदान आउटसोर्सिंग कंपनियां बाहर से मजदूरों को ला रही हैं. अगर वे स्थानीय मजदूरों को काम पर रखते हैं, तो उन्हें विरोध प्रदर्शन का डर रहता है. आउटसोर्सिंग कंपनियों को 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना होता है. अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है. सभी को अपने अधिकारों और हकों के लिए मिलकर लड़ना चाहिए.

यह पहली बार है जब गुरुजी इस मंच पर नहीं हैं. हम उन्हें याद करते हैं. एक मार्गदर्शक और संरक्षक अब हमारे बीच नहीं हैं. हमें उन्होंने जो सिखाया और जो रास्ता दिखाया, उस पर चलना चाहिए. हमने बहुत मुश्किल से सत्ता हासिल की है, और हम इस राज्य को सबसे अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि पहले सेना, मिलिट्री और सुरक्षा बलों में भर्तियां होती थीं, लेकिन इसे भी रोक दिया गया है. गांवों और ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर युवाओं की भर्ती होती थी. अब, भर्ती अग्निपथ योजना के जरिए होती है. झारखंड के युवाओं को मजबूरी में अग्निपथ में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है. सरकार शहीद होने वाले अग्निपथ कर्मियों के आश्रितों को रोजगार देगी.

Last Updated : February 4, 2026 at 9:43 PM IST

