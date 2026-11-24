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लुगुबुरु महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले- आदिवासी समाज के सामने शुरू से रही हैं चुनौतियां

लुगुबुरु महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ महज एक मेला नहीं: सीएम हेमंत सोरेन