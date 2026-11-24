लुगुबुरु महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले- आदिवासी समाज के सामने शुरू से रही हैं चुनौतियां
बोकारो में 3 दिवसीय लुगुबुरु महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता शामिल हुए.
Published : November 24, 2026 at 6:39 PM IST
बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड के टीटीपीएस ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महाधर्म सम्मेलन सह राजकीय महोत्सव का तीसरे दिन भव्य तरीके से समापन हुआ. समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए.
लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ महज एक मेला नहीं: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही पूरा पंडाल जय लुगु बाबा और जय सरना के नारों से गूंज उठा. इस दौरान आयोजन समिति की ओर से बुके और अंगवस्त्र भेंटकर सीएम का स्वागत एवं सम्मान किया गया. सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ महज एक मेला नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है.
सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी
उन्होंने आगे बताया कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लुगुबुरु के समग्र विकास के लिए गंभीर है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, पेयजल, प्रकाश और ठहरने की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा.
सीएम ने लुगु बाबा की पूजा-अर्चना की
इसके बाद मुख्यमंत्री ने कल्पना सोरेन के साथ लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ स्थित पुनाय थान में पारंपरिक रीति-रिवाज से लुगु बाबा की पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की. इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब
महोत्सव के अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा. मेला परिसर में संताल लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, मांदल और धमसा की गूंज के साथ पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण तथा खान-पान के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे. कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, आदिवासी कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा, बबिता देवी समेत कई विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और आयोजन समिति के अध्यक्ष बबुली सोरेन मौजूद रहे.
बोकारो के ललपनिया में आयोजित लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ राजकीय महोत्सव 2026 में शामिल होकर पावन भूमि को नमन किया और झारखंड की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। बाबा लुगुबुरू की छत्रछाया में मिलने वाली ऊर्जा और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का स्रोत है। इस ऐतिहासिक समारोह में झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। जय जोहार! जय झारखंड!— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 24, 2026
पुलिस बल की तैनाती
समापन समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पूरे मेला परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही. मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा, एसपी नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, एसडीओ चास प्रांजल ढांडा, एसडीओ बेरमो (प्रभार) सुनील चंद्र, गोमिया बीडीओ महादेव कुमार महतो और सीओ आफताब आलम उपस्थित रहे.
वहीं ललपनिया थाना प्रभारी जयप्रकाश एक्का, महुआडांड़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाह, जागेश्वर विहार थाना प्रभारी प्रकाश यादव, रहवन थाना प्रभारी पिंटू महथा और गोमिया थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो अपनी-अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे. 3 दिनों तक चले इस महोत्सव के सफल आयोजन पर श्रद्धालुओं ने आयोजन समिति और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए आभार जताया गया.
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