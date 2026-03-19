17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, सीएम ने प्रदान की ट्रॉफी
17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.
Published : March 19, 2026 at 8:24 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 9:00 PM IST
रांचीः 17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 का समापन आज गुरुवार को हो गया. 17 से 19 मार्च तक राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 मैदान में आयोजित इस प्नतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया वहीं पुलिस जवानों का हौसला अफजाई की.
इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस के जवान आज राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं. हमारे पुलिस बल के जवान कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ना सिर्फ हिस्सा लिया है, बल्कि अपने प्रदर्शन से अपना और अपने राज्य तथा देश का नाम रौशन किया है.
मुझे पूरा विश्वास है कि एक खिलाड़ी के रूप में ये जवान आगे भी अपना परचम लहराएंगे और झारखंड पुलिस का मान-सम्मान बढ़ाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने इस प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों के विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया.
सीएम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हौसला आफजाई करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस की ओर से हर वर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस खेल प्रतियोगिता में राज्यभर से झारखंड पुलिस के जवान बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. इनमें कुछ विजेता होते हैं तो कुछ चूक जाते हैं.मेरा मानना है कि खेलों में हिस्सा लेना ही सबसे बड़ी बात है हार जीत तो लगी रहती है.
उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप इसी तरह आगे भी खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें, सफलता जरूर मिलेगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रख सकते हैं. ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से अपने जवानों के लिए इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, वह काफी सराहनीय है.
इस समापन समारोह में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं खेलों में हिस्सा लेने आए पुलिस बल के प्रतिभागी मौजूद रहे.
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