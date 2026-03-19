ETV Bharat / state

17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, सीएम ने प्रदान की ट्रॉफी

17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सीएम ने प्रदान की ट्रॉफी ( Etv Bharat )