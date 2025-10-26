ETV Bharat / state

झामुमो नेता की दिवंगत माता के ब्रह्मभोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री, दिवंगत आत्मा को अर्पित की श्रद्धांजलि

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय की दिवंगत मां जलेश्वरी देवी के ब्रह्मभोज में मुख्यमंत्री शामिल हुए.

CM Hemant Soren attended Brahmabhoj of late mother of JMM leader in Ranchi
झामुमो नेता की दिवंगत माता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते सीएम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 11:10 PM IST

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और कोषाध्यक्ष विनोद पांडेय की दिवंगत माता जलेश्वरी देवी के ब्रह्म एवं कुटुंब भोज में आज रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुईं. झामुमो नेता के आवास पहुंच कर सीएम ने उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी.

राज्य समन्वय समिति के सदस्य सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय के रांची स्थित हरमू हाउसिंग कॉलोनी के आवास पर मुख्यमंत्री अपनी विधायक पत्नी के साथ पहुंचे थे. उन्होंने स्वर्गीय जलेश्वरी देवी के "ब्राह्मण भोज" सह "कुटुंब भोज" में सम्मिलित होकर स्मृति शेष जलेश्वरी देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने विनोद कुमार पाण्डेय तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की. इसके साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की.

इस ब्रह्मभोज में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय के अलावा पार्टी के कई आला नेता शामिल हुए. इसके साथ ही शहर के अन्य कई गणमान्य लोग भी इस ब्रह्मभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होकर झामुमो नेता की माता की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.

