सीएम हेमंत सोरेन आज आएंगे धनबाद, विधायक चंद्रदेव महतो के भाई के श्राद्धकर्म में होंगे शामिल

धनबाद: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को धनबाद पहुंचेंगे. वे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के भाई के श्राद्धकर्म में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री सचिवालय से इस संबंध में धनबाद जिला प्रशासन को आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम, ट्रैफिक डीएसपी तथा सीओ प्रकाश कुमार ने बलियापुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने हेलिपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और वीआईपी मूवमेंट को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बलियापुर हवाई पट्टी पर उतरेगा. इसके बाद 12 बजकर 35 मिनट पर वे सड़क मार्ग से बड़ादाहा फार्म हाउस के लिए रवाना होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे कुछ समय के लिए बड़ादाहा फार्म हाउस में रुकेंगे और शोक-संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करेंगे.

कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर मुख्यमंत्री बलियापुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के जरिए रांची के लिए प्रस्थान कर जाएंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. वहीं, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुरुवार को आगमन होना है. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के भाई डॉ बुद्धदेव महतो के श्राद्धकर्म में मुख्यमंत्री शामिल होंगे.