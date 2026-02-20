ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तंज, कहा- विपक्ष को दिखाई देना बंद हो गया है

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक बयान सामने आया है. बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं के हस्तक्षेप पर जमकर निशाना साधा.

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके अंदर इतना डर भय है कि राज्य में चल रहे नगर निकाय चुनाव पार्टी आधारित नहीं होने के बावजूद फिर भी यह जी-जान से लगे हुए हैं. विपक्ष का पूरा समय नगर निकाय चुनाव में ही जा रहा है. यहां तक की इनकी शैडो टीम भी इस चुनाव में एड़ी चोटी लगाए हुए हैं. अब देखते हैं कि इसमें भी ये लोग कहां तक जा पाते हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान (ईटीवी भारत)

अब विपक्ष की बोलती बंद करनी होगी: सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को मिल रही सफलता उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पता नहीं विपक्ष कौन सा चश्मा लगा रखा है या रतौंधी है, जो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है. सीएम ने कहा कि अब विपक्ष को दिखाई देना बंद हो गया तो उनका अब केवल मुंह चल रहा है. देखते हैं, कब तक मुंह चलता है, लगता है वह भी बंद करना होगा.