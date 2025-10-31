विधायक ममता देवी के ससुर के श्राद्धकर्म में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, दिवंगत सरयू महतो को दी श्रद्धांजलि
रामगढ़ विधायक ममता देवी के ससुर के श्राद्धकर्म में सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो समेत कई नेता और अधिकारी शामिल हुए.
रामगढ़ः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड के होहद गांव पहुंचकर विधायक ममता देवी के दिवंगत ससुर सरयू महतो को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.
शोक संतप्त परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स
इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन-मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है,लेकिन अच्छे कर्म और सेवा-भाव से ही इंसान समाज में हमेशा याद रखा जाता है. ममता देवी और उनके परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया और कहा कि “परिवार के इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड आपके साथ खड़ा है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें.”
विधानसभा अध्यक्ष ने भी दी श्रद्धांजलि
वहीं विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो भी विधायक ममता देवी के दिवंगत ससुर को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजसेवी और इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति सरयू महतो के निधन के बाद हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं. रीति-रिवाज के साथ श्राद्धकर्म किया जा रहा है.
सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीसी के साथ की प्रशासनिक अधिकारी, कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए ग्रामीणों से भी मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए. इधर, मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के बाद सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.
