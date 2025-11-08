घाटशिला उपचुनाव: सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया सभा को संबोधित, झामुमो प्रत्याशी के लिए मांगा वोट
घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के लिए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया.
पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है. इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा में शामिल हुए.
सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को किया संबोधित
घाटशिला में आयोजित एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन और मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह वर्ष झामुमो, झारखंड और भारत के आदिवासी समुदाय के लिए बेहद दुखद रहा है. रामदास सोरेन के साथ गुरुजी का ऐसा गहरा नाता था कि यह घटना इस बात का संकेत है कि गुरुजी के सच्चे शिष्य और सैनिक इस धरती पर तो साथ रहे ही, परलोक में भी साथ रहने का निश्चय कर चुके.
सीएम ने लोगों से कहा कि रामदास सोरेन ने घाटशिला क्षेत्र में निश्चित रूप से ऐसी उपलब्धि हासिल की कि आप उन्हें घाटशिला से तीन बार चुनकर लाए हैं. 15 नवंबर 2000 को काफी संघर्ष के बाद यह अलग झारखंड राज्य तो हासिल हो गया, लेकिन झारखंड की बागडोर उन लोगों के हाथों में रही, जिन्हें झारखंड या झारखंडी नाम से भी कभी प्यार नहीं था. राज्य के अलग होने के बाद, अपने राज्य में कई परिवार और व्यक्ति बिना भोजन के मर गए, लेकिन झामुमो सरकार ने अपने लोगों के लिए पंचायतों के घरों तक अधिकारियों को भेजने की पहल की.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले वर्ष में, एक कानून बनाया जाएगा कि BDO और CO झारखंड के लोगों के घर जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. कई जगहों पर लोगों ने खराब सड़कों और टूटे पुलों के कारण मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है. वे वोट दें या न दें, झारखंड की हेमंत सरकार बहुत जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी.
केंद्र सरकार राज्य में भारत सरकार की लाभदायक कंपनियों और उपक्रमों को बंद कर उन्हें अपने व्यापारिक मित्रों को सौंपने में लगी हुई है. हमारे झारखंड की माताएं और बहनें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए साहूकारों के चंगुल में फंस रही थीं. उन्हें इससे मुक्त कराने के लिए, हमने अपनी माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए मंईयां सम्मान योजना शुरू की है, जिसका असर राज्य में दिख रहा है.
आदिवासियों की पहचान मिटाने और इस जगह पर कब्जा करने के लिए उन्होंने मुझे जेल भेज दिया, लेकिन झारखंड की जनता के आशीर्वाद की शक्ति मुझे ज़्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकी. यहां के लोगों पर बोझ कम करने के लिए, हमने एक ही आदेश में वर्षों पुराने बिजली बिल माफ कर दिए.
राज्य के संसाधनों और राजस्व पर पहला हक राज्य की जनता का है, उसके बाद यह सरकार के पास आएगा. झारखंड में विभिन्न जातियों के लोगों के जमीन के रिकॉर्ड में अशुद्धि के कारण जाति प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या आ रही है. चुनाव के बाद, इस सदियों पुरानी जटिलता को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा.
कल्पना सोरेन का संबोधन
कल्पना मुर्मू सोरेन ने घाटशिला विधानसभा के मऊ भंडार ताम्र प्रतिभा मैदान में सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया. कल्पना सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दादा रामदास सोरेन का निधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक अपूरणीय क्षति है. दादा रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा को झारखंड का सबसे विकसित विधानसभा बनाना चाहते थे, चाहे वह रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो. उन्होंने झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पहल पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी धाराप्रवाह अंग्रेजी पढ़ और बोल सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें. इसीलिए उन्होंने स्कूल का प्रस्ताव रखा था.
कल्पना सोरेन ने कहा कि रामदास सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय का भी सपना देखा था. रोजगार की बात करें तो वे गुड़ाबांदा के घने जंगल में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे कीमती पन्ना पत्थर की खदान खोलने के पक्षधर थे. इसके लिए उन्होंने सरकार से कई बार सर्वे भी करवाया था. अब वह कार्य भी प्रक्रिया में है. उम्मीद है कि जल्द ही गुड़ाबांदा के लोगों को भी रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद पड़ी सुरदा, राखा, केंदाडीह खदानों और कोली जिलेन पर भी काम हुआ और अब वहां हजारों लोग काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि दादा रामदास सोरेन का निधन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक दुखद क्षण है. अगर हमें रामदास सोरेन के विकास के सपनों को आगे बढ़ाना है, तो उनके बेटे सोमेश सोरेन को भारी मतों से जिताना होगा.
पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमनी सोरेन ने भी मंच से सभा को संबोधित किया. उन्होंने नम आंखों से क्षेत्रवासियों से कहा कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताना है. उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति को घाटशिला की जनता को समर्पित कर दिया था, आज फिर से अपना बेटा आपको सौंपती हूं.
इस चुनावी सभा में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद महुआ माजी, सांसद विजय हासंदा, विधायक मथुरा महतो, विधायक सविता महतो, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री संदीप सोनू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
