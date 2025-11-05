ETV Bharat / state

रांची में प्रकाश पर्व की धूम, प्रकाश उत्सव में शामिल हुए राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन

इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरे मानव समाज को सत्य, करुणा, सेवा, समानता और सद्भाव का महान संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि उनके उपदेश मानवता के मार्ग पर चलने और आपसी प्रेम तथा भाईचारे को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने प्रदेशवासियों से गुरु नानक देव जी की शिक्षा को अपने विचार और जीवन व्यवहार में आत्मसात करने का आह्वान किया.

गुरुनानक जी के 556वें प्रकाश उत्सव के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना की.

रांची: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में गुरुनानक जयंती पर 'प्रकाश उत्सव' मनाया जा रहा है. इस मौके पर रांची के गुरुनानक स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, बीजेपी विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.

'प्रकाश उत्सव' के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिख समुदाय एवं राज्यवासियों को गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है. गुरुनानक जयंती का दिन समस्त सिख समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं स्वयं हर साल इस दिन थोड़ी देर के लिए यहां आता हूं. गुरुनानक जयंती के अवसर पर आयोजित 'प्रकाश उत्सव' में सम्मिलित होकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति होती है. यह आयोजन समाज को एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुनानक देव जी के विचारों एवं वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है.

समर्पण की सीख मिलती है: सीएम

सीएम ने कहा कि गुरुनानक देव जी सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं बल्कि सकल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. गुरुनानक देव जी की दूरदर्शी सोच, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते और उनके आदर्शों पर चलकर ही सशक्त समाज के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है.

गुरुनानक देव जी के विचार, कर्म और समर्पण से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबों का सदैव एक-दूसरे का हाथ थाम कर एकसूत्र में बंधकर आगे बढ़ते रहना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के इस 'प्रकाश उत्सव' कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग यहां पहुंचे हैं. गुरुनानक देव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा लोगों को यहां खींचती है.

