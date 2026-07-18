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सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076: जनता की उम्मीदों पर उतर रहा खरा, 42 हजार शिकायतों का अबतक समाधान: CM

सीएम ने कहा कि 24x7 दिन संचालित होने वाली सेवा से 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं, जो शिकायतों का समाधान कर रहे हैं.

CM HELPLINE
सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 7:50 PM IST

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रायपुर: CM हेल्पलाइन नंबर ने अपनी शुरुआत के पहले ही महीने में बेहतरीन सफलता हासिल की है. 13 जुलाई 2026 तक इसके माध्यम से 42 हजार 653 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है. इनमें 13 हजार 600 शिकायतकर्ताओं ने समाधान से संतुष्ट होकर खुद सकारात्मक फीडबैक के साथ अपने प्रकरण बंद कराए हैं.

सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 आज आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभर रही है. सीएम ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 का अधिकाधिक उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि हर जरूरतमंद नागरिक तक इस व्यवस्था का लाभ पहुंचे.

सीएम हेल्पलाइन नंबर केवल शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, बल्कि यह सरकार की जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है. हेल्पलाइन 24x7 संचालित होती है. इसके लिए समर्पित कॉल सेंटर में पर्याप्त मैन पावर तैनात किए गए हैं, जो लगातार शिकायतें दर्ज कर संबंधित विभागों तक पहुंचाते हैं. शिकायतों के निराकरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित है. तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं: सीएम विष्णु देव साय

लोगों का जीता भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ऐसा प्रशासन विकसित कर रही है, जहां नागरिकों को अपनी समस्या लेकर कार्यालय-दर-कार्यालय भटकना न पड़े. अब केवल एक फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज होती है, उसकी सतत मॉनिटरिंग होती है और निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाता है. इससे शासन और जनता के बीच संवाद अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हुआ है तथा प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है.

तकनीक आधारित यह व्यवस्था सुशासन को व्यवहार में उतारने का प्रभावी माध्यम बन रही है. आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दायरा और अधिक व्यापक किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक भी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक सेवाएँ पहुंच सके: सीएम विष्णु देव साय

आंकड़े देख सरकार खुश

विभागों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक प्राप्त हुई. वहीं समाधान के मामले में भी इन विभागों ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए, 3,066, 2,530 और 1,314 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया. महज 1 महीने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 लोगों का तेजी से विश्वास जीत रहा है.

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