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सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू, एक कॉल पर जनता की समस्या

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर जनता की सभी समस्याएं सुनी जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया. सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया गया.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से मिली शिकायतों, सुझावों ने एक प्रभावी, सशक्त और स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया. इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है.

सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकेंगे. यह प्रणाली सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ जनता और शासन के बीच विश्वास के रिश्ते को और सशक्त बनाएगी.

42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इससे राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं और 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा. यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी. इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.