सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू, एक कॉल पर जनता की समस्या
42 विभागों के 8 हजार अधिकारी 1195 श्रेणियों में शिकायतों का निराकरण करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 6:47 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर जनता की सभी समस्याएं सुनी जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया. सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया गया.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से मिली शिकायतों, सुझावों ने एक प्रभावी, सशक्त और स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया. इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है.
सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकेंगे. यह प्रणाली सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ जनता और शासन के बीच विश्वास के रिश्ते को और सशक्त बनाएगी.
42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इससे राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं और 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा. यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी. इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.
24X7 करेगा काम
⦁ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी.
⦁ इसके संचालन के लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है.
⦁ सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी करेंगे.
⦁ मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा.
⦁ राज्य के विकास से जुड़े अपने सुझाव भी साझा कर सकेंगे.
"नागरिक देवो भव" के मंत्र पर होगा काम-सीएम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नागरिक देवो भव" के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को लगातार मजबूत बना रही है. सीएम हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक प्रभावी बनाएगी तथा समस्याओं के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
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