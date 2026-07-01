ETV Bharat / state

नूंह को CM ने दिए कई तोहफे, 16 अमृत सरोवर और जिला नागरिक अस्पताल का किया ऑनलाइन लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने नूंह में 16 अमृत सरोवरों और जिला नागरिक अस्पताल के नवीनीकरण का ऑनलाइन लोकार्पण किया.

Inauguration Amrit Sarovars in Nuh
नूंह में 16 अमृत सरोवर का सीएम ने किया उद्गाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 1, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नूंह जिले में लगभग 8 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपये की लागत से विकसित 16 अमृत सरोवरों का ऑनलाइन लोकार्पण किया. अमृत सरोवर योजना के तहत इन सरोवरों का विकास जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है. कार्यक्रम में उपायुक्त अखिल पिलानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

पौधारोपण पखवाड़े का शुभारंभ: इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने नूंह जिला नागरिक अस्पताल के नवीनीकरण के बाद उसका भी ऑनलाइन लोकार्पण किया. साथ ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में पौधारोपण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया. इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की भी शुरुआत की गई, जिससे विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके.

जिला नागरिक अस्पताल का लोकार्पण (ETV Bharat)

राज्य में तालाबों का कराया जा रहा है नवीनीकरण: कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद ने मुख्यमंत्री की योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि "यह मेवात क्षेत्र के लिए सौभाग्य का दिन है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है." अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेशभर के गांवों में तालाबों का नवीनीकरण कराया जा रहा है और मेवात क्षेत्र में भी 16 विभिन्न स्थलों पर आदर्श तालाबों का विकास एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है.

Inauguration Amrit Sarovars in Nuh
नूंह को CM ने दिए कई तोहफे (ETV Bharat)

मांडी खेड़ा सामान्य अस्पताल का हुआ नवीनीकरण: नसीम अहमद ने कहा कि "स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी सरकार लगातार कार्य कर रही है. फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मांडी खेड़ा सामान्य अस्पताल के नवीनीकरण के बाद उसके लोकार्पण को उन्होंने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया." उन्होंने कहा कि "मेवात क्षेत्र के लिए लाइफ सपोर्ट व्हीकल, एंबुलेंस सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.

Inauguration Amrit Sarovars in Nuh
CM के कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल प्रमुख लोग (ETV Bharat)

'सरकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति गंभीर': उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश और विशेष रूप से मेवात क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि "सरकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति गंभीर है और निरंतर जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है."

ये भी पढ़ें- 'हरियाणा में नशे की रोकथाम के लिए बनेगी ज्वाइंट टास्क फोर्स'-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

TAGGED:

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
NAYAB SINGH SAINI
अमृत सरोवरों का लोकार्पण
जिला नागरिक अस्पताल का लोकार्पण
INAUGURATION AMRIT SAROVARS IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.