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नूंह में बीजेपी की रैली: सीएम नायब सैनी ने दी करोड़ों की सौगात, 7 बुलडोजरों से की गई फूलों की वर्षा

सीएम नायब सैनी ने पुन्हाना में मेवात विकास संकल्प रैली को संबोधित किया. इस दौरान सीएम ने नूंह को करोड़ों रुपये की सौगात दी.

MEWAT VIKAS SANKALP RALLY
सीएम पर पुष्प वर्षा के लिए तैनात बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 25, 2026 at 2:40 PM IST

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नूंहः मेवात विकास संकल्प रैली में शामिल होने के लिए पुन्हाना पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली स्थल पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर नूंह की जनता का अभिवादन और आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री का स्वागत जोरदार नारों और फूलों की वर्षा के बीच हुआ.

बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी: मुख्यमंत्री के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, राजस्थान के कामां से विधायक चौधरी नोक्षम और पूर्व खेल मंत्री कंवर संजय सिंह भी मौजूद रहे. रैली स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है.

सीएम ने नूंह को दी करोड़ो की सौगात (ETV Bharat)

7 बुलडोजरों से फूलों की वर्षा: प्रशासन और भाजपा संगठन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी. वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का 7 बुलडोजरों से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया. सीएम ने नूंह मेवात को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी.

MEWAT VIKAS SANKALP RALLY
रैली स्थल पर जुटे भाजपा नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)
MEWAT VIKAS SANKALP RALLY
सीएम नायब सिंह सैनी के स्वागत के लिए तैनात बुलडोजर (ETV Bharat)

सीएम के सामने रखी गई कई मांगेंः रैली के आयोजक जावेद एडवोकेट ने कहा कि "इस रैली में मेवात यूनिवर्सिटी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर मरोड़ा गांव में कट, गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए को फोरलेन बनाने के अलावा नए कॉलेज, स्कूलों को अपग्रेड करने, बिजली घर के अलावा बहुत सारी मांगे इस मेवात विकास संकल्प रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखी गई."

ये भी पढ़ें-नूंह में मेवात विकास संकल्प रैली 25 जुलाई को, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी और नेता

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नूंह में सीएम की रैली
CM NAYAB SINGH SAINI
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
विधायक मोहम्मद इलियास
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