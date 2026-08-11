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संतकबीरनगर को सीएम योगी आज देंगे 684 करोड़ का तोहफा

शहर को बस डिपो, वृद्धाश्रम से लेकर सड़कों तक मिलेगी खास सौगात.

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सीएम के दौरे से पहले संतकबीरनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST

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संतकबीरनगर: विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संतकबीरनगर आ रहें है. सीएम शहरवासियों को 684 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 201 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात सौंपेंगे. इस अवसर पर वे कई महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

मुख्यमंत्री के इस दौरे से मुख्य रूप से खलीलाबाद और मेहदावल विधानसभा क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री आज दोपहर 2:30 बजे खलीलाबाद स्थित कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे. यहां आयोजित मुख्य समारोह में वे जन-कल्याणकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे.

एसपी संदीप मीणा (Video Credit; ETV Bharat)

इसके बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सरकार की उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास के रोडमैप को जनता के समक्ष रखेंगे. आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में संतकबीरनगर के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की प्रमुख उम्मीद जताई जा रही है.

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण और विश्व प्रसिद्ध बखिरा पक्षी विहार (बखिरा झील) को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की संभावना है. इसके अतिरिक्त, जिले के आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक आधुनिक बस डिपो और असहाय बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक सुसज्जित वृद्धाश्रम का शिलान्यास भी किया जाएगा. साथ ही, सड़कों के चौड़ीकरण, ग्रामीण जलापूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और बिजली नेटवर्क को मजबूत करने वाली दर्जनों बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा.

एसपी संदीप मीणा ने बताया कि सीएम योगी के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए हैं. कार्यक्रम स्थल कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत पूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है और कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं. जबकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है.

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