यूपीवासियों को सीएम का तोहफा: विवेकाधीन कोष से ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी लगभग 860 करोड़ की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से किन लोगों को मदद मिलेगी जानिए इसके लिए कौन पात्र?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 7:08 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को तोहफा दिया है. अब उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों में ज़रूरतमंदों तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचेगी. बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली है.
राज्य सरकार के मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम की तरफ से हर वर्ग, क्षेत्र और दल के अनुरोधों पर समान संवेदनशीलता से कार्रवाई हुई है. बिना कोटा सिस्टम के जहां ज्यादा जरूरत वहां ज्यादा सहायता दी गई. तुरंत स्वीकृति प्रक्रिया से हजारों मरीजों और जरूरतमंदों को राहत मिली है.
क्या है विवेकाधीन कोष: मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष एक ऐसी विशेष वित्तीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी जरूरतमंद व्यक्तियों, संस्थाओं या आपात स्थितियों में त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं. यह कोष CM के विवेक पर आधारित होता है. यानी किसे सहायता दी जाए, कितनी राशि दी जाए, इसका निर्णय परिस्थितियों और जरूरत के आधार पर किया जाता है.
इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में तुरंत मदद पहुंचाना है, जहां नियमित सरकारी योजनाएं पर्याप्त या समय पर मदद नहीं दे पातीं हैं. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आमतौर पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों (कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी आदि), आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, दुर्घटना या आकस्मिक संकट से प्रभावित लोग और कुछ मामलों में शिक्षा या विशेष परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाती है.
सहायता पाने के लिए आमतौर पर जनप्रतिनिधि (MLA/MP) के माध्यम से आवेदन या फिर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया जाता है. संबंधित दस्तावेज (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, आय प्रमाण, अनुमानित खर्च आदि) के साथ आवेदन की जांच के बाद, जरूरत के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है.
शुरू हुआ मुआवजे का वितरण: मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद अति वर्षा-आकाशीय बिजली के चलते हुई जन और पशु हानि पर मुआवजे का वितरण शुरू हुआ है. सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया है.
सीएम ने 24 घंटे में अति वर्षा से हुई जन हानि, पशु हानि व घायलों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. सीएम के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. सीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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