सोनीपत में 1280 पेटी अवैध शराब बरामद, चावल के भूसे की बोरियों के पीछे छुपाया गया था कार्टन
गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रक से 1280 पेटी अवैध शराब को पकड़ा है.
Published : May 9, 2026 at 3:50 PM IST
सोनीपत: शहर में नगर निगम चुनाव के बीच अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) ने खरखौदा क्षेत्र में शराब का जखीरा पकड़ा है. टीम ने कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे पर पिपली टोल प्लाजा के सामने बनी पार्किंग में खड़े एक ट्राला से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है. शराब को चावल के भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग की टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनका विभाग क्या कर रहा है.
बोरियों के बीच शराब की पेटियां मिलीः मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे पर पिपली टोल प्लाजा के सामने बनी पार्किंग में एक खड़े ट्राले पर चावल के भूसे के भरे बोरे में शराब होने की गुप्त जानकारी मिली थी. जब टीम ने जांच शुरू की तो बोरियों के बीच शराब की पेटियां नजर आईं.
बरामद शराब चंडीगढ़ में बिक्री अधिकृत थाः जांच के दौरान जैसे ही टीम ने ट्राले की गहन तलाशी शुरू की, चालक अपना बैग मौके पर छोड़कर भाग गया. इसके बाद अधिकारियों ने बोरियों को हटवाया तो नीचे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुईं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ट्राले में 1280 पेटी शराब भरी हुई थी. अधिकारियों के अनुसार बरामद शराब चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत बताई जा रही है. ऐसे में यह पता लगाया जाएगा कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. इसकी जांच की जा रही है. टीम चालक और शराब तस्करी से जुड़े नेटवर्क और ट्राले के मालिक के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
जांच के बाद मामले का होगा खुलासाः शराब पकड़े जाने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है. जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा.