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रेवाड़ी में गैस एजेंसी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग टीम की रेड, अवैध गैस सिलेंडर देख फटी रह गई आंखें

हरियाणा के रेवाड़ी के गैस एजेंसी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है जिसमें अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं.

CM Flying Squad Raids Gas Agency Warehouse in Rewari Illegal Gas Cylinders Recovered
रेवाड़ी में गैस एजेंसी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग टीम की रेड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 10:33 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में एलपीजी की चल रही किल्लत के बीच शनिवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने कोसली की एक गैस एजेंसी पर रेड मारी. जांच में मौके से अवैध सिलेंडर बरामद हुए. कोसली थाना पुलिस को शिकायत दे दी गई है.

सीएम फ्लाइंग की टीम ने मारी रेड : सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि कोसली स्थित शहीद सुरेन्द्र सिंह गैस एजेंसी पर सिलेंडरों की आपूर्ति में भारी गड़बड़ी की जा रही है. सूचना मिलते ही टीम ने गैस एजेंसी के गोदाम पर रेड मारी. जांच पड़ताल में स्टॉक के अनुसार 19 किलो के कमर्शियल 21 सिलेंडर कम पाये गए. 5 किलो वजन के 5 खाली सिलेंडर भी बरामद हुए, जबकि 14.2 किलो वजन के सिलेंडरों का रिकॉर्ड सही पाया गया. लेकिन जब गोदाम के साथ ही चार दीवारी में बनाये गए एक कमरे की जांच पड़ताल की गई तो वहां इंडेन के 14.2 किलोग्राम के 32 भरे हुए और 63 खाली सिलेंडर मिले. लेकिन हैरत की बात है कि यहां से भारत गैस के 14.2 किलोग्राम वाले 8 सिलेंडर और इंडेन के 5 किलोग्राम वाले 18 खाली सिलेंडर बरामद हुए. इस सिलेंडरों का गैस एजेंसी संचालक रिकार्ड पेश नहीं कर सके. टीम ने इसकी शिकायत कोसली थाना पुलिस को दे दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

121 अवैध सिलेंडर मिले : खाद्य आपूर्ति विभाग के आईएफफएसओ सत्यप्रकाश ने बताया कि जिलेभर में रूटीन जांच की जा रही है. इसी कड़ी में कोसली की शहीद सुरेंद्र सिंह गैस एजेंसी में जांच की गई जिसमें गोदाम से 26 कमर्शियल कम और अलग से बने कमरे से 121 अवैध सिलेंडर पाए गए हैं जिनका संचालक के पास रिकॉर्ड नहीं पाया गया. संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर सिलेंडर पुलिस में सुपुर्द करा दिए गए हैं.

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