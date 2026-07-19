सोनीपत में सरकारी गेहूं की अवैध खरीद-फरोख्त का भंडाफोड़, छापे में गेहूं के 186 कट्टे बरामद
हरियाणा के सोनीपत में सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने छापा मारकर सरकारी गेहूं की अवैध खरीद-फरोख्त का भंडाफोड़ किया है.
Published : July 19, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 7:32 PM IST
सोनीपत : दिल्ली रोड स्थित कपूर आटा चक्की पर छापेमारी कर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता इकाई सोनीपत, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी गेहूं की कथित अवैध खरीद-फरोख्त का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान मौके से 186 कट्टे (50-50 किलोग्राम) सरकारी गेहूं बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.27 लाख रुपए बताई गई है.
अवैध गेहूं की खरीद पर छापेमारी : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक प्रवेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कपूर आटा चक्की पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से सरकारी गेहूं अवैध रूप से उतारा जा रहा है. सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. जांच के दौरान ट्रॉली व उसके पास सरकारी मार्का वाले गेहूं के 186 कट्टे मिले.
गेहूं के वैध दस्तावेज नहीं दिए : पूछताछ में आटा चक्की संचालक राजेश ने बताया कि उसने ये गेहूं भटगांव निवासी आढ़ती संदीप से खरीदा है, जबकि संदीप संबंधित गेहूं के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. प्रथम दृष्टया सरकारी गेहूं की अवैध खरीद, बिक्री एवं भंडारण का मामला सामने आने पर थाना खरखौदा पुलिस ने राजेश और संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बरामद गेहूं को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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