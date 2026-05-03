खरखौदा में फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश, बिना डॉक्टर के चोरी-छिपे हो रहे थे ऑपरेशन
सोनीपत के खरखौदा में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी. फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश. बिना किसी योग्य डॉक्टर के किया जा रहा था इलाज और ऑपरेशन.
Published : May 3, 2026 at 1:46 PM IST
सोनीपत: खरखौदा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. शनिवार को सांपला रोड स्थित पीसी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग टीम ने अचानक छापा मारा. जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि अस्पताल बिना किसी योग्य डॉक्टर के ही संचालित किया जा रहा था. मौके पर ना तो कोई डॉक्टर मौजूद मिला और ना ही अस्पताल से जुड़े जरूरी वैध दस्तावेज दिखाए जा सके. यहां मरीजों का इलाज उनकी जान जोखिम में डालकर किया जा रहा था.
खरखौदा में अवैध अस्पताल: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस अस्पताल में अवैध रूप से ऑपरेशन तक किए जा रहे थे. वो भी बिना प्रशिक्षित डॉक्टर और जरूरी मेडिकल सुविधा के. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियां ना सिर्फ गैरकानूनी हैं, बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं. स्थानीय लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस अस्पताल पर वे भरोसा कर रहे हैं, वहां इलाज के नाम पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है.
छापे के दौरान मिला मरीज, तुरंत किया शिफ्ट: छापेमारी के दौरान अस्पताल में एक मरीज भर्ती मिला, जिसे तुरंत एंबुलेंस के जरिए खरखौदा के सामान्य अस्पताल में शिफ्ट कराया गया. टीम ने मरीज की हालत को देखते हुए बिना देर किए सरकारी अस्पताल में उपचार की व्यवस्था कराई. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क नजर आई और ये सुनिश्चित किया गया कि मरीज को किसी तरह की और परेशानी ना हो.
अधिकारियों की टीम ने शुरू की विस्तृत जांच: इस कार्रवाई में सीएम फ्लाइंग टीम के साथ खरखौदा स्वास्थ्य विभाग भी मौके पर मौजूद रहा. टीम में एएसआई राजेश, सीआईडी इंचार्ज जितेंद्र और मेडिकल ऑफिसर डॉ. धीरज सहित कई अधिकारी शामिल थे. डॉक्टर धीरज ने बताया कि "पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. अब इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके."
स्वास्थ्य विभाग ने दी सख्त चेतावनी: मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धीरज ने कहा कि "नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि इलाज के लिए अस्पताल चुनते समय उसकी मान्यता और डॉक्टरों की योग्यता जरूर जांच लें, ताकि इस तरह के खतरों से बचा जा सके."
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