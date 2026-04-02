यमुनानगर के जगाधरी में सीएम फ्लाइंग की रेड, बंद फैक्ट्री से अवैध खैर की लकड़ी बरामद, आरोपी फरार
यमुनानगर के जगाधरी में सीएम फ्लाइंग रेड के दौरान बंद फैक्ट्री से अवैध खैर की लकड़ी बरामद की गई.
Published : April 2, 2026 at 10:44 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते (सीएम फ्लाइंग) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शांति कॉलोनी स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री में खैर की लकड़ी अवैध रूप से जमा की जा रही है. इसी सूचना के आधार पर देर शाम छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ी बरामद हुई. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह लकड़ी आसपास के जंगलों से अवैध कटाई के जरिए लाई जाती थी.
रेड के दौरान अंदर से बंद मिला फैक्ट्री गेट: जब सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री का गेट अंदर से बंद था. टीम ने अंदर झांककर देखा तो 5-6 लोग मौके से भागते नजर आए. कुछ लोग ट्रकों में लकड़ी लोड कर रहे थे और उसे लाल तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहे थे. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंदर घुसकर लकड़ी को कब्जे में लिया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
प्रोसेसिंग कर सप्लाई की जाती थी लकड़ी: जांच में यह भी सामने आया है कि फैक्ट्री में लकड़ी को सिर्फ जमा ही नहीं किया जाता था, बल्कि उसका प्रोसेसिंग भी किया जाता था. खैर की लकड़ी का छिलका उतारकर उसे ट्रकों में भरकर आगे सप्लाई किया जाता था. इससे यह संकेत मिलता है कि यह एक संगठित अवैध कारोबार था, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं.
पुलिस ने लकड़ी को लिया कब्जे में: सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि, "हमें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हमने रेड की. मौके से भारी मात्रा में खैर की लकड़ी बरामद हुई है. कुछ लोग भागने में सफल रहे, उनकी पहचान की जा रही है." वहीं, बुड़िया पुलिस चौकी के इंचार्ज व जांच अधिकारी जसपाल सिंह ने कहा कि, "सूचना के आधार पर हमारी टीम मौके पर पहुंची थी. फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में लकड़ी मिली है. फिलहाल इसे कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है."
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