उज्जैन में मोहन यादव ने की धन वर्षा, किसानों और महिलाओं के लिए खोल दिया खजाना

मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, सिंगल क्लिक से किसानों को दी 403 करोड़ रुपये की राहत राशि.

CM MOHAN YADAV UJJAIN VISIT
किसान और महिलाओं के लिए खोला खजाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 2:50 PM IST

4 Min Read
उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दीपावली के मौके पर दो दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे. यहां तराना में उन्होंने किसानों के लिए 403 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक से हस्तांतरित की. वहीं, उज्ज्वला योजना के तहत 45 करोड़ की सहायता राशि 29 लाख बहनों को दी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इस दौरान कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी मोटी चमड़ी वाले हैं, इन्हें कभी समझ नहीं आता. बात सोयाबीन की लेकर गेहूं आ गए.

किसान और महिलाओं के लिए खोला खजाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि "अतिवृष्टि से हुई फसल की क्षति के लिए आगर-मालवा जिले के किसानों के लिए 138 करोड़ रुपये और उज्जैन के किसानों के लिए 265 करोड़ रुपए दिया गया है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना की हितग्राहियों, गैर उज्‍ज्‍वला और विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की है." समारोह में सीएम यादव ने लगभग 31 करोड़ रुपए के 30 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया.

CM MOHAN YADAV DIWALI GIFT
सीएम मोहन यादव ने किसानों को दिया बड़ा दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)

1800 करोड़ दे चुकी सरकार?

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है. किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं."

किसानों की मदद करना हमारा दायित्व

उन्होंने आगे कहा कि "अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदेश में अब तक 1800 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है. किसानों की फसलों को किसी भी कारण से क्षति होने पर सहायता दी जायेगी. किसान खून-पसीना एक कर कड़ी मेहनत से फसलें पैदा करते हैं. यदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को क्षति होती है तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी मदद करें."

30 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन

मुख्यमंत्री ने समारोह में लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत के 30 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया. इसके अलावा सीएम ने लगभग 14 करोड़ रुपये के 21 कार्यों का लोकार्पण किया और करीब 17 करोड़ रुपये की लागत के 9 कार्यों का भूमिपूजन किया. सीएम मोहन यादव ने कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि "तराना को शाजापुर से जोड़ने के लिए नई सड़क बनेगी. प्रदेश में अब अधिकतर सड़क फोरलेन ही बन रही है."

SOLAR PUMP YOJANA
सीएम मोहन ने कई कार्यों के लिए किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

हजारों युवाओं की मिलेगी नौकरी

इस दौरान उन्होंने, "कायथा में महाविद्यालय का भूमि पूजन किया है, जिससे अब कायथा विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सुविधा मिलेगी. तराना में आईटीआई के लोकार्पण पर बधाई दी. कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की लागत का कारखाना स्थापित हो रहा है. जिससे क्षेत्र के लगभग दो 2-3 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है."

सीएम मोहन यादव ने बताया कि "सोयाबीन का केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 5,328 रुपये मूल्य घोषित किया गया है. मंडी में पंजीकृत किसानों द्वारा सोयाबीन विक्रय करने पर उन्हें मंडी मूल्य एवं घोषित मूल्य के अंतर की राशि राज्‍य सरकार द्वारा दी जाएगी."

सीएम मोहन यादव का किसानों को दिवाली गिफ्ट

उन्होंने कहा कि "किसानों के कल्‍याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. सोलर पम्प लगाने पर अब किसानों को केवल प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत राशि ही देनी होगी, शेष राशि सरकार द्वारा दी जाएगी. सोलर पम्प लगाने के बाद किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जा रहा है.

देशी गाय पालन पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा. जहरीले रासायनिक खाद एवं दवाइयों के बजाय किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सम्मान निधि भी दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े."

