प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर हुई नियुक्ति, सीएम विष्णु देव साय ने युवाओं को दी बधाई, व्यापम के जरिए हुई थी परीक्षा
सीएम ने कहा, हमारे बेटे-बेटियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में उनको नौकरी का अवसर मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 16, 2026 at 4:30 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐलान किया था, अगर वो सत्ता में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान इसे मोदी की गारंटी में भी शामिल किया था. सरकार में आने के बाद शासन की लगातार ये कोशिश रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए. इसी कड़ी में आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सीएम साय ने युवाओं के बीच नियुक्त पत्र बांटे.
युवाओं को बांटे नौकरी के नियुक्ति पत्र
रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मुख्य अथिति के तौर पर पहुंचे थे. सीएम ने यहां प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर चयनित युवाओं के नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
यह अवसर मेरे लिए संतोष का क्षण रहा, जब हमारे युवा अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हो रहे हैं. सभी नव-नियुक्त युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम https://t.co/uVyEYUau6F— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 16, 2026
युवाओं को विकास हमारी पहली प्राथमिकता: CM
सीएम विष्णु देव साय ने युवाओं से कहा कि सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है कि प्रदेश के हर योग्य युवा को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलें। हमारा उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
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