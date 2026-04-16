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प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर हुई नियुक्ति, सीएम विष्णु देव साय ने युवाओं को दी बधाई, व्यापम के जरिए हुई थी परीक्षा

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐलान किया था, अगर वो सत्ता में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान इसे मोदी की गारंटी में भी शामिल किया था. सरकार में आने के बाद शासन की लगातार ये कोशिश रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए. इसी कड़ी में आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सीएम साय ने युवाओं के बीच नियुक्त पत्र बांटे.

युवाओं को बांटे नौकरी के नियुक्ति पत्र

रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मुख्य अथिति के तौर पर पहुंचे थे. सीएम ने यहां प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर चयनित युवाओं के नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.