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रांची के जगुआर कैंपस में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय, सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रणेता दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का निर्माण रांची के रिंग रोड स्थित जगुआर कैंपस में प्रस्तावित है.

इस विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण से संबंधित प्रजेंटेशन रखा तथा कार्य योजना की विस्तृत जानकारी से उन्हें अवगत कराया.

प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय में शहीद हुए पुलिस कर्मी, आर्मी एवं सीपीएमएफ में कार्यरत जवानों के बच्चों को नामांकन में विशेष प्राथमिकता दिए जाने की योजना है. इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की व्यवस्था होगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की (ETV Bharat)

आज की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित स्कूल के निर्माण कार्य एवं संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि "दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर" के निर्माण के लिए वह शीघ्र भूमि चिन्हितिकरण कार्य पूर्ण करें.

डीपीआर तैयार करने की दी सीएम को जानकारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द भूमि चिन्हितिकरण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा जमीन चिन्हितिकरण का कार्य प्रगति पर है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल निर्माण से जुड़े सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ससमय विद्यालय की स्थापना करने और स्कूल में कक्षाएं संचालित हो. इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ बेहतर कार्ययोजना बनाते हुए योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए.