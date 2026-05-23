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भीषण गर्मी पर सीएम गंभीर: सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक स्थल पर पेयजल व्यवस्था के निर्देश

रांचीः झारखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को लेकर सरकार भी चिंतित नजर आ रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, थाना प्रभारियों, सीओ, बीडीओ, पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि कार्यालयों के बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही वहां स्पष्ट सूचना बोर्ड भी लगाए जाएं, ताकि राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके.

चापाकलों की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि जिन इलाकों में जल संकट की स्थिति बन रही है, वहां तत्काल टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाए. खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और वैकल्पिक जल व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी गांव, टोला या मोहल्ले में पेयजल की कमी से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

सीएम के सोशल मीडिया पेज के पोस्ट का स्क्रीन शॉट (ETV Bharat)

राहत पहुंचाना पहली प्राथमिकता- सीएम

ग्रामीण इलाकों में हालात और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं. कई जगह जलस्तर नीचे जाने से चापाकल जवाब देने लगे हैं. महिलाएं और बच्चे सुबह से ही पानी भरने के लिए लाइन में लग रहे हैं. कुछ इलाकों में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासन को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा है कि आम लोगों को राहत पहुंचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.