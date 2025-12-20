ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? जानें महेंद्र भट्ट का जवाब, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया न्यौता

दिल्ली से लौटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तराखंड आने वाले हैं.

उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ईटीवी भारत से खास बातचीत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 20, 2025 at 3:57 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 4:46 PM IST

देहरादून: बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जल्द ही उत्तराखंड आने वाले हैं. ये जानकारी खुद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है. भट्ट ने हाल ही में बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात की है. महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सांसद भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले हैं. दिल्ली से लौटने महेंद्र भट्ट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और अपने दिल्ली टूर के बारे में विस्तार से बताया. इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही चर्चा पर भट्ट ने जवाब दिया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन एक सुलझे हुए नेता हैं और उनके कार्य को नेतृत्व ने परखा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा नेता है और पूरे भारतवर्ष के युवाओं में पार्टी की रीति-नीति को पहुंचाने के लिए कर्तव्यबद्ध है.

उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ईटीवी भारत से खास बातचीत. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई पार्टी नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात की है. उन्होंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को उत्तराखंड आने का न्यौता दिया है, जिसे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन ने जल्द ही उत्तराखंड आने की बात कही है.

दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट. (@BJP (X Handle))

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि साल 2027 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी है. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में ईटीवी भारत को बताया.

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जन-जन की सरकार जन-जन के द्वारा योजना के तहत सरकार से लेकर भाजपा का पूरा संगठन आम लोगों के बीच में जाएगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस मुहिम को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र है. उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत सरकार उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिन तक सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाई. इसलिए सरकार ने जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार योजना को शुरू किया.

'मेरी गणना, मेरा गांव' अभियान से प्रवासियों का आह्वान: इसके अलावा मतगणना, मतदान और प्रवासियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक नया नारा प्रदेश में भाजपा लेकर आई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जनगणना को केंद्र में रखते हुए "मेरी गणना, मेरा गांव" नारा लेकर आई है. इस कैंपन के जरिए बीजेपी ने लोगों ने अपील की है कि सभी प्रवासी अपने गांव में ही अपनी गणना करवाएं और मतदान का प्रयोग भी अपने ही गांव में करें. इस कैंपन को लेकर बीजेपी बड़े स्तर पर टीम का गठन कर रही है. यही पूरे प्रदेश में काम करेगी.

उत्तराखंड के लोकसभा सांसदों ने भी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. (@BJP (X Handle))

कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? सरकार के कार्यकाल का ये आखिर साल है. आखिर साल में क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगी. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्त हो गई है. प्रदेश की पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुकी है और आज मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए हैं. नेतृत्व जब भी हरी झंडी देगा ये काम हो जाएगा. निश्चित तौर से सीएम के दिल्ली से लौट के आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर जो भी अपडेट होगा वह हम सबके सामने होगा.

हरीश रावत पर कसा तंज: बीजेपी ने हाल ही में AI से बनाया एक वीडियो जारी किया था, जिसमें हरीश रावत का मुस्लिम प्रेम दिखाया गया था. इस मामले पर बीजेपी अक्सर हरीश रावत को घेरती है. वीडियो जारी होने के बाद हरीश रावत का भी बयान आया था. वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत हमेशा से ही तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका प्यार किसी से छिपा नहीं है. आज जब यही बात एक वीडियो के माध्यम से सामने आई है तो कांग्रेस के लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है?

