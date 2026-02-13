ETV Bharat / state

कल रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, सरस मेले का करेंगे शुभारंभ, तनुरा डांस रहेगा खास

रुद्रपुर: कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे. सीएम धामी 14 फरवरी को रुद्रपुर पहुंचकर कर त्रिशूल चौक का लोकार्पण कर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे सरस आजीविका मेला-2026 का उद्घाटन करेगें. इसके बाद सीएम धामी नगर निगम रुद्रपुर के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगें. इसके बाद शाम को सीएम धामी नगला तराई खटीमा को प्रस्थान करेंगे.

रुद्रपुर गांधी मैदान में 14 फरवरी से शुरू हो रहे 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले में इस बार दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है. मेले के मंच पर मिस्र का प्रसिद्ध तनुरा डांस प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपनी रंग-बिरंगी घूमती लयों और आध्यात्मिक संदेश के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. सरस आजीविका मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलगा. इस बार मेले की खास आकर्षण रहेगा मिस्र का पारंपरिक और आध्यात्मिक नृत्य Tanoura, जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

तनुरा डांस केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति, संतुलन और जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता है. इस नृत्य में कलाकार रंग-बिरंगी, गोल और भारी स्कर्ट पहनकर तेज गति से लगातार घूमते हैं. उनकी लयबद्ध घूमती चाल और पारंपरिक संगीत की धुनें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. स्कर्ट के विभिन्न रंग जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रतीक माने जाते हैं. ढोल, बांसुरी और अन्य पारंपरिक वाद्यों की ताल पर प्रस्तुत यह नृत्य आत्मिक साधना और ईश्वर से जुड़ाव की भावना को दर्शाता है.