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स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के इन पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को मिलेगा पदक, सीएम धामी करेंगे सम्मानित

देहरादून: स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 14 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” प्रदान किए जाने की घोषणा की है. साथ ही इनमें 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा के आधार पर और 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा.

डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. यह सम्मान पुलिस कार्मिकों द्वारा कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाभाव के साथ किए जा रहे कार्यों का सम्मान है. इससे सभी पुलिस बल को अपने दायित्वों का और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी.