स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के इन पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को मिलेगा पदक, सीएम धामी करेंगे सम्मानित
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक देंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 1:26 PM IST
देहरादून: स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 14 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” प्रदान किए जाने की घोषणा की है. साथ ही इनमें 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा के आधार पर और 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा.
डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. यह सम्मान पुलिस कार्मिकों द्वारा कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाभाव के साथ किए जा रहे कार्यों का सम्मान है. इससे सभी पुलिस बल को अपने दायित्वों का और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी.
इन अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक" (सेवा के आधार पर)
- नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, साइबर/एसटीएफ उत्तराखंड
- रेवाधर मठपाल अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूरसंचार, जनपद नैनीताल
- भास्कर लाल शाह, पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा, उत्तराखंड
- त्रिवेन्द्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चमोली
- मनीष जस्वाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड
- गिरीबर सिंह रावत, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड
- मोहम्मद यासीन, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड
- दिनेश चन्द्र, गुल्मनायक, 40वीं वाहिनी पीएसी
विशिष्ट कार्य के लिए इन्हें मिलेगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक
- स्वर्गीय मनोज मनराल, निरीक्षक, अभिसूचना, एलआईयू देहरादून (मरणोपरान्त)
- स्वर्गीय विनोद कुमार, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद टिहरी गढ़वाल (मरणोपरान्त)
- सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखंड
- नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार
- शान्तनु पराशर, अपर पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम पुलिस थाना, देहरादून
- मनोज असवाल, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना
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