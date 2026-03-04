ETV Bharat / state

होली के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल रवाना हुए सीएम धामी, जानिये वजह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं.

CM DHAMI WEST BENGAL VIIST
सीएम धामी बंगाल दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 4, 2026 at 2:50 PM IST

|

Updated : March 4, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: होली के तुरंत बाद सीएम धामी देहरादून से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं. पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिसके लिये बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है. इसी यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुये हैं.

दरअसल, भाजपा पश्चिम बंगाल में वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन का अभियान के तहत परिवर्तन यात्रा संचालित कर रही है. इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 1 मार्च 2026 को हुई है जो 15 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के साथ समाप्त होगी. उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 मार्च को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं. ऐसे में 5 मार्च को पश्चिम बंगाल में चल रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे.

सीएम धामी बंगाल दौरा (ETV Bharat)

तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं.मुख्यमंत्री साढ़े 6 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचेंगे. इसके बाद कोलकाता स्थित एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे. साथ ही अगले दिन यानी 5 मार्च को मुख्यमंत्री भाजपा के परिवर्तन यात्रा अभियान में शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है. ऐसे में पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसी के तहत वो भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पश्चिम बंगाल जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरह से कम कर रही है, जिसमें तुष्टिकरण, घुसपैठ से लेकर बर्बरता, अत्याचार समेत एक तरह से लोगों की हत्याएं कर रही है. पश्चिम बंगाल के लोगों का जिस तरह का मन दिख रहा है, और जिस तरह का वहां पर माहौल है, उससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलेगी.

साथ ही सीएम ने कहा देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है. लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी. साथ ही वहा के कुशासन, अपराध और तुष्टिकरण से जनता की मुक्ति मिलेगी.

पढ़ें- देहरादून लोकभवन में होली मिलन समारोह, राज्यपाल और सीएम के साथ मंत्रियों-अफसरों ने खेली होली

पढ़ें- उत्तराखंड में होली की धूम, सीएम धामी ने दी बधाई, पीसीसी चीफ गोदियाल ने भी दी शुभकामनाएं

Last Updated : March 4, 2026 at 3:07 PM IST

TAGGED:

सीएम धामी बंगाल दौरा
पश्चिम बंगाल परिवर्तन यात्रा
परिवर्तन यात्रा सीएम धामी
CM DHAMI WEST BENGAL VIIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.