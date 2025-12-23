ETV Bharat / state

रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, सरकार के कार्यों का लिया फीडबैक

सुबह की सैर पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo-Information Department )

अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज रानीखेत में मॉर्निंग वॉक किया.मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर संवाद स्थापित कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान को लेकर उनका फीडबैक लिया. आमजन ने अभियान की सराहना करते हुए इसे जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल बताया. साथ ही लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया. सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने दौरों के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं. जहां सीएम धामी स्थानीय लोगों, सैलानियों और स्थानीय व्यवसायियों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेते दिखाई देते हैं. सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे के दौरान भी कुछ ऐसी सी तस्वीर सामने आई. सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं. सीएम धामी आज सुबह रानीखेत में स्‍थानीय लोगों से मिलने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकले. साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद एवं सहभागिता निरंतर सशक्त हो रही है.