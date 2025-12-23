रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, सरकार के कार्यों का लिया फीडबैक
सीएम धामी ने अल्मोड़ा के रानीखेत में मॉर्निंग वॉक के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया.
अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज रानीखेत में मॉर्निंग वॉक किया.मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर संवाद स्थापित कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान को लेकर उनका फीडबैक लिया. आमजन ने अभियान की सराहना करते हुए इसे जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल बताया. साथ ही लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया.
सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने दौरों के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं. जहां सीएम धामी स्थानीय लोगों, सैलानियों और स्थानीय व्यवसायियों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेते दिखाई देते हैं. सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे के दौरान भी कुछ ऐसी सी तस्वीर सामने आई. सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं. सीएम धामी आज सुबह रानीखेत में स्थानीय लोगों से मिलने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकले. साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद एवं सहभागिता निरंतर सशक्त हो रही है.
प्रातः काल भ्रमण का आनंद, देवतुल्य जनता से आत्मीय भेंट और पर्यटकों से संवाद : एक अविस्मरणीय अनुभव pic.twitter.com/UTOJnT4eRh— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 23, 2025
सरकार आमजन से सीधे जुड़ कर उनकी समस्याओं को समझ रही है और उनके समाधान को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर रही है. मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी भेंट कर उनके शीतकालीन यात्रा अनुभवों की जानकारी ली. पर्यटकों द्वारा जनपद की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए सकारात्मक फीडबैक को मुख्यमंत्री ने उत्साहवर्धक बताया और कहा कि यह जनहित में सतत रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है.
जनपद अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौरे पर आज प्रातः काल भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का फीडबैक लिया। लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। pic.twitter.com/DeZsuHnIvt— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 23, 2025
गौर हो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं.सीएम धामी का अल्मोड़ा आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर जनपदवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं की. जिससे जिले में विकास कार्यों को पंख लगेंगे. मुख्यमंत्री धामी ने खेलों के प्रोत्साहन के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के लिए 50 बेड क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण की घोषणा की. साथ ही 400 करोड़ रुपए से अल्मोड़ा-पौड़ी-रुद्रप्रयाग सड़क और 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़क चौड़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की. जिससे लोगों का सफर आसान होगा.
