ETV Bharat / state

रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, सरकार के कार्यों का लिया फीडबैक

सीएम धामी ने अल्मोड़ा के रानीखेत में मॉर्निंग वॉक के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया.

CM Pushkar Singh Dhami
सुबह की सैर पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 12:12 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज रानीखेत में मॉर्निंग वॉक किया.मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर संवाद स्थापित कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान को लेकर उनका फीडबैक लिया. आमजन ने अभियान की सराहना करते हुए इसे जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल बताया. साथ ही लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया.

सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने दौरों के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं. जहां सीएम धामी स्थानीय लोगों, सैलानियों और स्थानीय व्यवसायियों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेते दिखाई देते हैं. सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे के दौरान भी कुछ ऐसी सी तस्वीर सामने आई. सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं. सीएम धामी आज सुबह रानीखेत में स्‍थानीय लोगों से मिलने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकले. साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद एवं सहभागिता निरंतर सशक्त हो रही है.

सरकार आमजन से सीधे जुड़ कर उनकी समस्याओं को समझ रही है और उनके समाधान को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर रही है. मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी भेंट कर उनके शीतकालीन यात्रा अनुभवों की जानकारी ली. पर्यटकों द्वारा जनपद की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए सकारात्मक फीडबैक को मुख्यमंत्री ने उत्साहवर्धक बताया और कहा कि यह जनहित में सतत रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है.

गौर हो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं.सीएम धामी का अल्मोड़ा आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर जनपदवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं की. जिससे जिले में विकास कार्यों को पंख लगेंगे. मुख्यमंत्री धामी ने खेलों के प्रोत्साहन के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के लिए 50 बेड क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण की घोषणा की. साथ ही 400 करोड़ रुपए से अल्मोड़ा-पौड़ी-रुद्रप्रयाग सड़क और 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़क चौड़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की. जिससे लोगों का सफर आसान होगा.

पढ़ें-सुबह-सुबह भराड़ीसैंण की सैर पर निकले सीएम धामी, विकास कार्यों को परखा, दिए ये निर्देश

Last Updated : December 23, 2025 at 12:20 PM IST

TAGGED:

CM DHAMI ALMORA MORNING WALK
CM DHAMI ALMORA TOUR
सीएम धामी अल्मोड़ा टूर
सीएम धामी अल्मोड़ा मॉर्निंग वॉक
CM DHAMI MORNING WALK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.