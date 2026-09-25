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मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद पर बोले सीएम धामी, कहा- बेवजह दिया जा रहा राजनीतिक तूल

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद पर बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा कि हर कार्यालय में कामकाज का एक तय प्रोसीजर होता है. अधिकारी अपनी टिप्पणियां दर्ज करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले को बेवजह राजनीतिक तूल दिया जा रहा है. वहीं, हरीश रावत को उन्होंने सम्मानित नेता बताया है.

हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्यालय में काम करने का एक निर्धारित प्रोसीजर होता है. अधिकारी किसी भी रिपोर्ट या प्रस्ताव पर अपनी-अपनी टिप्पणियां दर्ज करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है. मुख्यमंत्री धामी ने उदाहरण देते हुए कहा कि सचिवालय में भी अधिकारी किसी रिपोर्ट या फाइल पर अपनी टिप्पणी देते हैं. इसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाता है.

सीएम धामी ने कहा जो फैसला जनहित में होता है, वही अंतिम रूप से लिया जाता है. मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मामले को लेकर कहा कि इसे बेवजह राजनीतिक तूल दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री के बयान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भी सवाल पूछा गया. हरिद्वार से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चाओं से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ की.