ETV Bharat / state

'देवभूमि रजत उत्सव' मंच पर रोबोट ने ली एंट्री, कुंभ कार्यों में गड़बड़ी पर सीएम ने दिया बड़ा बयान

हरिद्वार में उत्तराखंड रजत जयंती का आगाज, रोबोट की एंट्री ने खींचा सबका ध्यान, सीएम धामी बोले- आगे विकास के नए अध्याय लिखेगा देवभूमि

Haridwar Silver Jubilee Celebration
'देवभूमि रजत उत्सव' में दिखी रोबोट और टेक्नोलॉजी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 10:03 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में सरकार 'देवभूमि रजत उत्सव' के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. आज कार्यक्रम के दूसरे दिन भजन संध्या का आयोजन हुआ. जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की. कार्यक्रम में रोबोट की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा. इसके अलावा डिजिटल प्रदर्शनी भी खास रही. वहीं, कुंभ कार्यों में गड़बड़ी पर सीएम धामी ने बयान भी दिया.

सांस्कृतिक संध्या में नेगी दा के गीतों पर झूमे लोग: बता दें कि हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला मैदान में हुई भव्य सांस्कृतिक संध्या का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने पारंपरिक संस्कृति का आनंद लिया. साथ ही लोक संगीत पर जमकर झूमे. कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया.

हरिद्वार में उत्तराखंड रजत जयंती का आगाज (वीडियो सोर्स-Information Department/ETV Bharat)

वहीं, लोकगायक 'गढ़रत्न' नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया. नरेंद्र नेगी के गीतों से पूरा वातावरण उत्तराखंडी संस्कृति के रंग में रंग गया. वहीं, अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि रजत जयंती वर्ष प्रदेश के लिए नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है. उन्होंने जनता से राज्य की प्रगति में भागीदारी करने का भी आह्वान किया.

Haridwar Silver Jubilee Celebration
देवभूमि रजत उत्सव में मंच पर आया रोबोट (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)

"राज्य स्थापना के रजत वर्ष का यह उत्सव केवल समारोह नहीं, बल्कि एक संकल्प है. पिछले 25 सालों में उत्तराखंड ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं. आने वाले समय में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. सरकार ने हम न रुकेंगे, न थकेंगे का संकल्प लिया है, जिसके साथ प्रदेश विकास के नए अध्याय लिखेगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

'देवभूमि रजत उत्सव' कार्यक्रम में हरिद्वार जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. उत्सव के दौरान प्रस्तुत लोकनृत्य, सांस्कृतिक झांकियां और पारंपरिक गीतों ने दर्शकों को उत्तराखंड की लोक समृद्धि से रूबरू कराया.

कुंभ कार्यों में गड़बड़ी पर सीएम धामी ने कही ये बात: वहीं, सीएम धामी ने कुंभ मेला कार्यों में आई अनियमितताओं पर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी. आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Haridwar Silver Jubilee Celebration
लोकगायक 'गढ़रत्न' नरेंद्र सिंह नेगी से मिलते सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)

"कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों में शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है. जनता के पैसे से हो रहे कार्यों में लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

गौर हो कि हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा घाटों के निर्माण में दरारें आने और गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई थीं, जिस पर मेला प्रशासन ने घाटों को सुरक्षित बताया था. वहीं, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए ये डिजिटल प्रदर्शनी बेहद खास होगी. सभी को यहां आकर इसका आनंद लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : October 31, 2025 at 10:11 PM IST

TAGGED:

HARIDWAR SILVER JUBILEE CELEBRATION
ROBOT IN DEVBHOOMI RAJAT UTSAV
देवभूमि रजत उत्सव में रोबोट
हरिद्वार कुंभ कार्यों में गड़बड़ी
UTTARAKHAND SILVER JUBILEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.