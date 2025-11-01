ETV Bharat / state

चौखुटिया से कोटद्वार तक चल रहे आंदोलन, सीएम बोले में लोगों के साथ बैठ कर करूंगा बात

25 साल बाद भी मांग अधूरी, इसलिए चल रहा है आंदोलन: आखिरकार यह दो आंदोलन कौन से हैं और क्यों लोग आंदोलन कर रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है. सबसे पहले बात कर लेते हैं गढ़वाल के कोटद्वार की जहां पर बीते 45 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं. धरना देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि यह मामला बीते कई सालों से सुर्खियों में है.

उत्तराखंड में इन दो आंदोलनों की चर्चा: अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी में बसे चौखुटिया से देहरादून अपनी मांगों को लेकर आ रहे आंदोलनकारियों की बात हो, या फिर पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के निर्माण की बात, यह दो आंदोलन बीते कई दिनों से चल रहे हैं. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों ही आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा है.

देहरादून: उत्तराखंड में अक्टूबर का महीना आंदोलन विरोध प्रदर्शन और हंगामे के लिए जाना जाएगा. सबसे बड़ा आंदोलन बेरोजगार युवाओं को राजधानी देहरादून के साथ-साथ प्रदेश की तमाम सड़कों पर देखा गया. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी राज्य के दो बड़े जिलों में आंदोलन चल रहा है.

कोटद्वार-चिल्लरखाल मार्ग की मांग: दरअसल कोटद्वार चिल्लरखाल मार्ग को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई बार जनता के विरोध का सामना कर चुकी हैं. राज्य बनने के बाद से ही लोग इस मार्ग को खोलने की मांग करते रहे हैं. इस मांग को अभी तक कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है. इस मार्ग के बनने से लोगों को उत्तर प्रदेश के रास्ते से न होकर सीधे उत्तराखंड के रास्ते से ही कोटद्वार पहुंचना आसान होगा. इतना ही नहीं अगर यह मार्ग बनता है, तो कोटद्वार और आसपास के पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा. राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से जाने वाला यह मार्ग वैसे तो बना हुआ है, लेकिन इसके पक्के निर्माण और आने-जाने की परमिशन वन विभाग ही देता है. ऐसे में कोटद्वार के निवासी लंबे समय से इस मार्ग को खोलने की मांग कर रहे हैं.

सीएम बोले बीच का रास्ता निकालेंगे: 45 दिनों से चल रहे इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शनिवार 1 नवंबर को अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि-

मैं उन लोगों की समस्या से वाकिफ हूं और हमारी बातचीत सभी लोगों से चल रही है. हम केंद्र से लगातार बात कर रहे हैं. जल्द कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा. हमने धरना दे रहे लोगों से भी अपील की है कि वह इस मामले को लेकर ज्यादा उत्तेजित न हों. जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

स्वास्थ्य सुविधा के लिए पदयात्रा: इसके साथ ही दूसरा बड़ा आंदोलन या यह कहें कि पदयात्रा अल्मोड़ा के चौखुटिया से चल रही है. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगभग 8 दिनों से पदयात्रा कर रहे आंदोलनकारी देहरादून मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के लिए कूच कर रहे हैं. पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात्रि विश्राम कहीं पर करते हैं और उनकी पदयात्रा में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है.

सीएम धामी बोले में उनके साथ बैठूंगा: अब इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि-

मुझे इस पूरे आंदोलन की एक-एक जानकारी मिल रही है. मैं लगातार इसी कोशिश में हूं कि जल्द पदयात्रा कर रहे लोगों के साथ बैठा जाए. मैं उनके साथ जल्द बैठकर बातचीत करूंगा. जो भी बीच का रास्ता होगा, उस पर काम किया जाएगा.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

आंदोलनकारियों के साथ बैठकर बात करेंगे सीएम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि मैं या मेरी सरकार यह काम भी कर देगी, वह काम भी कर देगी. जो काम हो सकते हैं, उन कामों को राज्य सरकार जरूर करेगी. रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़े कदम उठा रही है. आंदोलनकारियों के साथ बैठकर हम उनकी बातों को सुनेंगे.

