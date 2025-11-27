ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में 'वोट चोरी' विवाद पर बोले सीएम धामी, जनता अब काम करने वालों को मौका देती है

सीएम धामी बोले- उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, उपनल कर्मियों की मांगों के समाधान का आश्वासन भी दिया

VOTE THEFT CONTROVERSY
सीएम धामी का नैनीताल दौरा (Photo@CM Dhami Social Media)
नैनीताल: बिहार चुनाव के दौरान उठे विपक्ष द्वारा 'वोट चोरी' का इल्जाम लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज देश की जनता केवल उन सरकारों को चुन रही है, जो धरातल पर काम करती हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काम करने की संस्कृति बदली है.

बिहार चुनाव में 'वोट चोरी' विवाद पर बोले सीएम धामी: नैनीताल पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आज विकास और सुशासन का सफल मॉडल है. बिहार और हरियाणा के चुनाव परिणाम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल नकारात्मक राजनीति, भ्रम फैलाने और समाज को बांटने का काम कर रहे थे, जनता ने उन्हें स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है.

घुसपैठ रोकने को व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव: अवैध घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश और राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ना एक गंभीर चुनौती है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी आदि बनवा लिए. ऐसे सभी मामलों की पहचान के लिए राज्य में व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है. सीएम धामी ने कहा कि राज्य की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करना और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाना ‘देवभूमि’ की शांति व पहचान के लिए खतरा है. सरकार इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विरासत व विकास साथ-साथ हो रहा है. धार्मिक स्थलों का तेजी से सौंदर्यीकरण हो रहा है.

मॉर्निंग वॉक करते हुए सब्जी मंडी पहुंचे सीएम धामी: नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए सब्जी मंडी पहुंचे. यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहर की माल रोड की तरफ पहुंचे. यहां उन्होंने पर्यटकों के साथ बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना. चाय की दुकान में पहुंचकर खुद चाय बनाई और अपने साथ मौजूद लोगों को चाय पिलाई.

धार्मिक पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा: इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में वर्षभर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘विरासत और विकास’ के मंत्र को आधार बनाते हुए प्रदेश में धार्मिक सर्किटों का विस्तार किया जा रहा है. उत्तराखंड में वर्षभर देश और दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक भक्त आते हैं. सरकार द्वारा केदारखंड और मानसखंड दोनों स्थानों पर स्थित सभी सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और नव निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इसमें कैंची धाम, मां नैना देवी मंदिर, गोलू देवता मंदिर, मां बाराही देवी मंदिर सहित अनेक तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे- सीएम: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर क्षतिग्रस्त नहीं होने दी जाएंगी. पिछले वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव और सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ के मामलों को गंभीरता से लिया गया है. इस दिशा में सख्ती बरतने के लिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में अवैध तरीके से राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड व बिजली कनेक्शन जैसी पात्रताओं को हासिल करने के मामले सामने आए हैं. ऐसे तत्व जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें अनुचित रूप से लाभार्थी वर्ग में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सलाखों के पीछे: मुख्य्मंत्री मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून-व्यवस्था पर कहा कि राज्य सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रही है. उत्तराखंड में व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां कोर्ट संज्ञान लेता है, वहां सरकार कोर्ट के सभी निर्देशों का पूर्ण सम्मान करती है. सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के भीतर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाये रखना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके.

बढ़ता नशा खतरा: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ता नशा खतरा है. राज्य सरकार नशा मुक्ति अभियान को एक मिशन के रूप में संचालित कर रही है. उन्होंने बताया कि ड्रग फ्री देवभूमि के संकल्प के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है. सीएम धामी ने कहा कि नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की प्राथमिकता है. एक बार नशे की लत लग जाने पर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सुरक्षा, जागरूकता और कड़े अभियान की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है.

उपनल कर्मियों की मांग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं- सीएम: वहीं उपनल कर्मचारियों के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रही है. उपनल कर्मियों को समान वेतन के आधार पर सुविधाएं देने की दिशा में पहले ही घोषणा की जा चुकी है और विषय पर सहमति भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी 12 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, उनके लिए आगे का रास्ता निकालने पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है. उपनल कर्मियों के साथ बातचीत जारी है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान जल्द सामने लाया जाएगा.

CM DHAMI NAINITAL VISIT
CM DHAMI ON DEMOGRAPHIC CHANGE
सीएम धामी नैनीताल दौरा
सीएम धामी वोट चोरी बयान
VOTE THEFT CONTROVERSY

