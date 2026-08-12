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जल जीवन मिशन की 92.46 फीसदी योजनाएं पूरी, 14.20 लाख परिवारों को फायदा

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति, योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की. बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच एवं सत्यापन, जल गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के नियमित संचालन से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की.

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 16 हजार 555 योजनाओं में से 15 हजार 540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. राज्य की औसत प्रगति 92.46 फीसदी है. इसके साथ ही 1,015 योजनाओं पर काम चल रहा है. ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच की समीक्षा के दौरान बताया गया कि, 14.48 लाख में से 14.20 लाख परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं. बैठक में जानकारी दी गई कि 14 हजार 979 गांवों में से 9 हजार 796 गांव में हर नल से जल का सत्यापन हो चुका है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हर घर जल का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने और शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समय सीमा में नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि,