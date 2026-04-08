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UIIDB की चौथी बैठक, सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की चौथी बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान सीएम ने राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए.

इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए कि अगले 6 महीने में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाई दे. सीएम ने कहा कि राज्य में यूआईआईडीबी के गठन का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और आधारभूत संरचना को बेहतर करना है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग गंभीरता, समन्वय और उत्तरदायित्व के साथ काम करें.

उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने के लिए कामों के सरलीकरण पर विशेष जोर दिया, ताकि परियोजनाएं समय से धरातल पर उतर सकें. साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि आगामी छह माह के भीतर इन परियोजनाओं के तहत कामों की वास्तविक प्रगति दिखाई देनी चाहिए. इसके लिए हर परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और तय समय सीमा के भीतर कामों को पूरा किया जाए. साथ ही अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के भी निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो.

सीएम ने अधिकारियों को शारदा कॉरिडोर योजना के कामों में तेजी लाए जाने को लेकर परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के साथ इस क्षेत्र की भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशीलता का भी अध्ययन कर सुरक्षात्मक उपायों की प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने को कहा.