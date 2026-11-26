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विकास में मैदान से पीछे क्यों पहाड़? ईटीवी भारत का सवाल, सीएम धामी का बेबाक जवाब

धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ( ETV Bharat )

देहरादून: विधानसभा चुनाव से पहले आज धामी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस दौरान सीएम धामी ने तमाम विकासकार्यों के साथ ही तमाम नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया. इस दौरान ईटीवी भारत ने सीएम धामी से पहाड़ बनाम मैदान के विकास को लेकर सवाल किया. साथ ही विकास के आंकड़ों और प्रति व्यक्ति आय की बढ़ती खाई पर भी प्रश्न पूछे. जिनका सीएम धामी ने जवाब दिया.

ईटीवी भारत संवाददाता धीरज सजवान ने धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के आर्थिक भविष्य से जुड़े दो बेहद अहम और संवेदनशील बिंदुओं पर सीधा और बेबाक सवाल किया. संवादाता ने राष्ट्रीय स्तर पर तीस ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के बड़े लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर राज्य को लगभग सात प्रतिशत की विकास दर का योगदान देना आवश्यक है. इस लिहाज से उत्तराखंड फिलहाल सवा सात से साढ़े सात प्रतिशत के आसपास बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जमीनी हकीकत भी सामने रखी. राज्य की जीडीपी ग्रोथ का करीब सत्तर प्रतिशत हिस्सा मैदान के चार जिलों से आता है. प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर दिखाई देता है. हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय तीन लाख रुपये के आसपास पहुंच रही है. रुद्रप्रयाग जैसे जिले अभी एक लाख रुपये के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे हैं. विकास की इस बढ़ती खाई को कैसे पाटा जा सकेगा?