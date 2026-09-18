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अदाणी पावर प्लांट पर कांग्रेस के आरोपों का सीएम धामी ने दिया जवाब, पार्टी को उत्तराखंड में बताया खत्म

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. यही कारण है कि कांग्रेस अब बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस वो तमाम मुद्दे उठा रही है, जिससे धामी सरकार को घेरा जा सके. ऐसा ही एक मुद्दा गुरुवार 17 सितंबर को कांग्रेस ने दिल्ली में अदाणी को दिए गए उत्तराखंड कोल पावर प्लांट का उठाया था. कांग्रेस के तमाम आरोपों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टाइल में जवाब दिया.

देहरादून में शुक्रवार 18 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष की तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का जबाव दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जो भी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, वो भी झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं और झूठ की तरह धड़ाम भी हो जाते हैं.

हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर दिया जवाब: कांग्रेस का दलित नैरेटिव भी हुआ फेल: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने दलित नैरेटिव बनाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस का वो नैरेटिव भी काम नहीं कर पाया. इससे पता चलता है कि कांग्रेस वोटों के लिए किस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है.

सरकारी जमीन बेचने के आरोपों का जवाब: वहीं बीते दिनों ही कांग्रेस ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर UIIDB (Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board) को लेकर भी सवाल उठाए थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि UIIDB के जरिए सरकार ने करीब सात हजार बीघा सरकारी जमीन औने पौने दामों पर बेच दी.

इस पर सीएम धामी जवाब देते हुए कहा कि UIIDB का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार, निवेश लाना, पर्यटन बढ़ाना और नई नई संभावनाओं को तलाशना है. भारत सरकार और नीति आयोग का एक प्रोसीजर है, जिसको आगे बढ़ाया गया है. वहीं कांग्रेस सात बीघा जमीन की बात कर रही है, लेकिन अभी तक 45 एकड़ जमीन भी UIIDB को नहीं मिली है. इसमें भी कांग्रेस के झूठ का उजागर हुआ है.

उत्तराखंड कोल पावर प्लांट पर जवाब: वहीं, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अदानी को मिले उत्तराखंड कोल पवार प्लाट को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में अदानी को उत्तराखंड का कोल पवार प्लाट देने के लिए धामी सरकार ने टेंडर में कई बदलाव किए थे. इस पर भी सीएम धामी का जवाब आया.