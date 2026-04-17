ETV Bharat / state

सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी की मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन, जानिये इसमें क्या है खास

देहरादून: भारत सरकार साल 2027 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दिए जाने को लेकर काम कर रही है. लोक निर्माण विभाग ने आगामी 5 सालों यानी साल 2026 से साल 2031 के दौरान किए जाने वाले कामों को लेकर मास्टर प्लान पुस्तिका तैयार की है. जिस पुस्तिका का शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विमोचन किया.

प्लान पुस्तिका का विमोचन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से आगामी 5 सालों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय कदम है. ये पुस्तिका राज्य में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित, भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग है. उन्होंने कहा राज्य में विकास की संभावनाओं और विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने में ये मास्टर प्लान पुस्तिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

सीएम ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी से गए बढ़े हैं. बीते सालों में राज्य में व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण हुआ है. उन्होंने कहा राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में नवाचार को प्राथमिकता दे रही है. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा हमारा संकल्प है कि राज्य को तय लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाया जाए.

सीएम ने कहा उत्तराखंड राज्य, पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है, ऐसे में पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार, विकास कामों को आगे बढ़ा रहे हैं. राज्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी जा रही है. उन्होंने कहा यह पुस्तिका निश्चित ही राज्य को आगे बढ़ाने का विजन तय करेगी.