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'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, अफवाहों पर विश्वास न करें' कर्णप्रयाग और नगरासू निहंग सिख विवाद पर बोले सीएम धामी

कर्णप्रयाग और नगरासू निहंग सिख विवाद पर बोले सीएम धामी ( PHOTO-ETV Bharat )

इन मामलों में सरकार, प्रशासन और पुलिस सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं. जांच में अब तक जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आए विवादों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि,

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, देवभूमि उत्तराखंड देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है. उत्तराखंड आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की अमूल्य धरोहर है. यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक यात्रा करते हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वातावरण का भी अनुभव करते हैं. उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा का आनंद लें और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें.

देहरादून: चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है. मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक प्रचार से यात्रा की व्यवस्था प्रभावित न होने पाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, चारधाम यात्रा इस वर्ष भी सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं. वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 हजार अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं, जो व्यवस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है.

सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े स्थलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करना उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है. राज्य की पहचान 'अतिथि देवो भवः' की भावना से जुड़ी है और इसी भावना के अनुरूप सभी आगंतुकों का स्वागत एवं सत्कार किया जाता है.

सीएम ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि,

कुछ लोग समाज और समुदायों के बीच दूरी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. देश की ताकत उसकी विविधता और सामाजिक एकता में निहित है और सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

उन्होंने स्पष्ट किया कि, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने या झूठी जानकारी प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम धामी ने कहा कि,

राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी धर्म एवं आस्था को नुकसान पहुंचे.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

सीएम ने कहा कि, सभी धार्मिक स्थल समाज को सकारात्मक दिशा देने वाले केंद्र हैं और संवाद, सद्भाव और आपसी विश्वास के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है. उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की.

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