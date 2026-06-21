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शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि देने अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी, परिवार को बंधाया ढांढस

शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि देने अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ( PHOTO-ETV Bharat )