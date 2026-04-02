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हनुमान जयंती पर रामनगर पहुंचे सीएम, मंदिरों में की पूजा-अर्चना, शीतकालीन यात्रा पर दिया बयान

रामनगर पहुंचे सीएम ( ETV Bharat )

रामनगर: सीएम धामी के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा-अर्चना की. साथ ही उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है. राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों—केदारखंड और मानसखंड सहित—के सौंदर्यीकरण तथा आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में हर वर्ष श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है.