ETV Bharat / state

आज से शुरू होगा उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव, सीएम धामी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

देहरादून: आज से उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों की शुरूआत होने जा रही है. उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर आज सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी राज्य की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे. साथ ही सीएम धामी आने वाले सालों का रोडमैप भी बताएंगे. सीएम धामी अपनी सरकार के कामों की भी रिपोर्ट देंगे.

राज्य स्थापना दिवस के मौके तीन नवंबर को विधानसभा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी. राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं. सीएम धामी भी राज्य स्थापना दिवस को लेकर खासे उत्साहित हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा विधानसभा भवन में होने जा रहे दो दिवसीय विशेष सत्र में प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी. इसके साथ ही प्रदेश के भविष्य का रोड मैप क्या होना चाहिए, इस 25 साल के दौरान क्या कुछ अनुभव रहे हैं. इन पर सभी के सुझाव लिए जाएंगे. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उत्तराखंड एक आदर्श और श्रेष्ठ राज्य बने इसको लेकर विधानसभा विशेष सत्र के दौरान पक्ष-विपक्ष मिलकर एक रोडमैप तैयार करेंगे.